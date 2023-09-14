審計報告點出台中市的高級救護技術員人數六都最少、逾齡消防車比例六都最高，台中市議員林祈烽14日批消防局改善太慢。消防局長孫福佑則表示，會編列相關預算積極改善。

林祈烽說，新北市人口數全國最多，高級救護技術員人數有527人，台南市有202人、桃園市177人、高雄市171人、台北市141人，台中市是第2大城市，但高級救護技術員人數卻連新北市的3分之1都不到僅125人，連續多年都墊底，且全市53個外勤分隊，有29個分隊的高級救護技術員配置未達2人，缺人問題嚴重，不見明顯改善。

至於逾齡消防車問題，林祈烽表示，台中超過15年以上車齡的消防車比率高達43％，對比高雄市、桃園市都僅5％、新北市12％、台南市20％、台北市28％，台中比例高得太離譜，就算市府明年編列歷年最高的預算經費3億2000多萬採購消防車，但汰換後，還是六都倒數第一名。

孫福佑回應，這兩個問題都有積極在改善，高級救護技術員按年度計畫每年都受訓36名，缺人的問題會慢慢改善；消防車的採購要一年的時間，113年也編預算將採購各式消防車輛36輛，硬體部份較沒有辦法一次改善完成。