創造小TAI的清華物理所碩士生歐予恩把她設定為活潑幽默的大三學姐，短髮大眼，穿著白色背心，戴著四面體的耳環。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清華大學今年2月成立因應ChatGPT等開放式AI的工作小組，5月公布AI指引，今年新學期開學，A物理系教授王道維開設的普通物理課迎來AI虛擬助教「小TAI」，不只能回答物理問題、計算微積分，還能幫新生規劃學習進度、出模擬考題。

小TAI是智慧教學助理（Teaching Assistant Intelligence）的簡稱，王道維在本學期的第一堂普通物理課上，介紹AI虛擬助教「小TAI」出場，創造小TAI的清華物理所碩士生歐予恩把她設定為活潑幽默的大三學姐，短髮大眼，穿著白色背心，戴著四面體的耳環。

普物課新生立刻拿出手機與平板連線小TAI助教，並開始請教微積分算式，只過了幾秒就列出解題過程。王道維說，小TAI是使用ChatGPT4的生成式AI，但跟使用一般ChatGPT不同的是，開發團隊設計系統指令與操作環境。

小TAI可以幫助學生簡單輕鬆地得到與課程相關的內容知識，學生只要連線到這個AI輔助自學系統的課程講義，小TAI的對話框就會出現在旁邊，提供知識引導討論，小TAI還會出題給學生練習、用LaTex數學符號推導公式，甚至產生Python程式碼來作數值計算與繪圖。

小TAI是王道維帶領學生助教歐予恩、李謙睿、何基廷、洪顥耘開發，適合理工課程的AI虛擬助教。王道維表示，平台本周上線後還需要經過壓力測試，系統穩定後，歡迎校內其他普物課程採用。

在課堂上與小TAI對話的清華理學院學士班大一生歐庭芳說，有了這個平台，以後寫作業應該更順利，課本上看不懂的地方，也會請小TAI幫忙翻譯或解釋。物理系大一生黃承璿也說，有了小TAI，可能會請小TAI啟發解題的思路，或解釋一些物理專有名詞。