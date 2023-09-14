過去兩週，賓州逃犯卡瓦坎特躲過無人機、直升機搜索，以及從FBI到邊境巡邏隊的緝捕，讓全美上下跟著提心吊膽，今天卡瓦坎特遭警犬逼到無處可逃，在草叢中遭咬傷制伏。

根據美國電視台畫面，身材矮小的卡瓦坎特（Danelo Cavalcante）遭到數十名攜帶軍事裝備的警員包圍，身上穿著顯然在逃亡時偷來的職業美式足球聯盟（NFL）費城老鷹隊（Philadelphia Eagles）運動衫，鮮血從遭咬傷的頭皮傷口滑落臉部。

卡瓦坎特待在賓州鄉下數日，以躲避聯邦調查局（FBI）等執法當局的追捕，他今天在濃密的草叢中遭K9警犬隊戲劇性擒服，賓州警方今天在記者會上公布將卡瓦坎特捉拿歸案的細節。

法新社與英國廣播公司（BBC）報導，34歲的巴西籍殺人犯卡瓦坎特因2021年4月當著2個幼女面前殺害前女友，上月遭判無期徒刑。他8月31日逃獄，當局動員500多人緝捕，昨天在林地中發現他的蹤跡後，一舉將他逮捕。

賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）表示，卡瓦坎特今天上午8時過後不久落網，過程不費一槍一彈，他特別稱許執法單位的「傑出表現」，以及民眾的鼎力相助。

警方告訴記者，一支由騎警、警犬和飛機組成的搜索隊，昨晚冒著雷雨兵分四路潛入南考文垂鎮（South Coventry Township）樹林。

美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）出動飛機，在凌晨1時左右捕捉到地面有熱信號，但因為天候不佳而飛離。

今天凌晨4時左右，一個由20多名警員組成的戰術小組開始逼近熱源，最終在4個小時後鎖定卡瓦坎特所在位置。

旗下有至少一條警犬的海關與邊境保護局（US Customs and Border Protection）參與這次緝捕行動，而這次立功的是一條4歲大的比利時牧羊犬約達（Yoda），牠咬傷試圖逃跑的卡瓦坎特，將他「制伏」。

官員說，卡瓦坎特「頭皮被咬傷」，將「經由醫療人員評估」，之後將送回監獄設施。費城檢察長在聲明中說，卡瓦坎特近期將因為逃逸重罪指控出庭。