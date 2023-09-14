監察院今天表示，國立嘉義大學機械與能源工程學系前系主任陳榮洪偽造教評會決議，促使張某正取為該系副教授，犯行使登載不實公文書罪，損害公務員名譽及嘉義大學信譽，監院全票通過彈劾。

監察院透過新聞稿指出，12日通過監察委員浦忠成、賴鼎銘提案，全票通過彈劾陳榮洪，並移送懲戒法院審理。

浦忠成、賴鼎銘表示，嘉義大學機械與能源工程學系在民國102年10月30日系教評會第4次會議決議，副教授部分正取朱某、備取張某；但陳榮洪偽造該系教評會第4次會議決議，變更正取副教授為張某，同時將教評會原始選票銷毀。

浦忠成、賴鼎銘指出，不知情的院教評會評審委員及校教評會評審委員，通過張某的聘任案，並經報請校長核定，足以損害教師聘任正確性。

監察院表示，陳榮洪犯刑法第216條及第213條行使登載不實公文書罪，經台灣嘉義地方法院刑事簡易判決確定，處有期徒刑1年4月，緩刑3年，並應在判決確定之日起1年內，向公庫支付新台幣20萬元。

浦忠成、賴鼎銘說明，陳榮洪嚴重損害公務員名譽及嘉義大學信譽，也影響學生的受教權益，致杏壇蒙塵，有公務員懲戒法第2條第1款執行職務的違法失職行為，因此依憲法及監察法規定提案彈劾，並移請懲戒法院審理，依法懲戒。