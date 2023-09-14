陳姓移工車禍肇事逃逸，遭警方與熱心民眾合力追捕到案。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

1名陳姓男移工昨天駕車行經彰化縣鹿港鎮台61線橋下與鹿西路口時，與1輛貨車發生碰撞，陳男棄車逃逸，結果遭在現場執勤的警方與熱心民眾追捕到案，並被查出是失聯的逃逸外勞，警訊後被解送至移民署彰化縣專勤隊。

鹿港警分局鹿港派出所所長蔡文淦指出，這起事故發生在昨天下午5點多，當時員警在執勤時，發現越南籍陳姓移工駕駛1輛自小客車，沿台61線橋下道路由北往南行駛，要左轉鹿西路口時，與1輛由南往北直行的貨車碰撞，事故後陳姓移工隨即逃逸。

警方見狀立即拔腿狂追，當時附近民眾也加入圍捕行列，雙方追逐一陣子後，警民合作順利逮捕氣力放盡的陳姓移工，並查出其為失聯的逃逸移工，將其帶回警局製作筆錄後，全案再移請移民眾彰化專勤隊處理。

這起車禍事故僅當事兩車受損，並未造成人員受傷。當地居民說，警方原本在該路段執行勤務，正好直擊該起車禍，沒想到肇事的移工竟當警察面前肇逃，還好他與幾位在附近搜救溺水者的民眾也馬上跟著警方一直追，最後順利將肇事者逮住。