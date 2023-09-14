疫情催化遠距服務需求，中國信託銀行繼「遠距理財服務」，至今已有超過15萬財富管理客戶體驗，今年升級推出「Wealth chat線上即時雙向對談」，突破空間限制，財富管理客戶可線上與專屬理財專員洽詢。此外，中信銀行客戶若有理財諮詢，則可善用空中理財規劃師團隊服務，滿足不同客群的需求。

中信銀行創新推出的「Wealth chat線上即時雙向對談」服務，財富管理客戶可透過中信銀行網路銀行、中國信託Home Bank APP或中國信託財富管理LINE官方帳號線上與專屬理財專員洽詢，藉由視訊同屏共覧模式、理財資訊報告及專屬文件櫃等功能，感受等同於親臨分行之體驗。「Wealth chat線上即時雙向對談」設計採直觀的操作模式，針對各界所關心的資安防護，則設置線上個人專屬文件櫃，加強保護客戶個人化資訊、文件報告或進行收、存取資料傳送的需求，中信銀行財富管理客戶歡迎與個人專屬理財專員洽詢，開啟服務功能。

另一方面，中信銀行領先業界，針對無理財專員客戶的理財諮詢需求，投入資源培訓空中理財規劃師，設立專責「空中理財諮詢中心」，空中理財規劃師擁有豐富的客戶服務經歷及退休理財訓練，具備相關專業知識以滿足客戶理財諮詢，若有財富規劃等需求亦將協助轉至分行理財專員服務，以整合分行及遠距服務的人機共營模式，滿足客戶多元的理財需求。

值得一提的是，針對企業用戶所推出之「中國信託行動e-Cash」APP亦廣受好評，去年上線後平臺交易筆數提升近2成，服務涵蓋資金調度、授權放行、金流通知及智能服務等，企業主可即時掌握公司金流狀況，幫助企業主超前部署。