金鐘58今公布入圍名單，特別貢獻獎得主頒給已故資深藝人丁強先生，他的遺孀資深演員李璇得知後李璇表示：「很緊張！」也透過經紀人謝謝製作人陳慧玲幫忙，讓她能再代表丁強再上台一次，謝謝所有願意推薦的朋友，其他台上再說！
評審委員表示：「特別貢獻獎經8委員熱情討論，很快就獲得共識，丁強先生實至名歸，是好榜樣。」和丁強宛如家人的經紀人，一聽到喜訊感動爆哭直說：「謝謝大家為丁哥報導。」
金鐘58今公布入圍名單，特別貢獻獎得主頒給已故資深藝人丁強先生，他的遺孀資深演員李璇得知後李璇表示：「很緊張！」也透過經紀人謝謝製作人陳慧玲幫忙，讓她能再代表丁強再上台一次，謝謝所有願意推薦的朋友，其他台上再說！
評審委員表示：「特別貢獻獎經8委員熱情討論，很快就獲得共識，丁強先生實至名歸，是好榜樣。」和丁強宛如家人的經紀人，一聽到喜訊感動爆哭直說：「謝謝大家為丁哥報導。」
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