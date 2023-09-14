白水湖壽島水文觀測站設置「養蚵夫婦觀光特色郵筒」，今上午正式啟用。（呂妍庭攝）

因國片「消失的情人節」爆紅祕境嘉義縣東石白水湖壽島，除有嘉義版「摩西分海」漲退潮變化，可欣賞百萬海景的露天馬桶更是拍照、打卡熱點，嘉義郵局為推廣在地觀光，在白水湖壽島水文觀測站設置「養蚵夫婦觀光特色郵筒」，今正式啟用，希望能營造觀光新亮點。

「養蚵夫婦觀光特色郵筒」是當地知名3D彩繪畫家曾進成作品，將東石養蚵產業與電影「消失的情人節」意象融入設計，不同於一般紅綠色方形郵筒，特色郵筒外觀以盛滿帶殼牡蠣蚵籃呈現，搭配養蚵夫婦意象形塑裝置藝術，融入在地海線特色。

立委蔡易餘表示，白水湖壽島共設置2座水文觀測站，遊客可以遮陽休憩，期待特色郵筒讓當地更活絡。東石鄉長林俊雄指出，東石鄉擁有豐富觀光資源，特色郵筒將串聯東石旅遊景點，興盛在地商機。

中華郵政郵務處處長王婉如說，特色郵筒不僅有寄信功能，也結合當地人文、風情等，展現郵政創新活力之餘，也結合社區意象以表敦親睦鄰

嘉義郵局局長張清龍表示，嘉義郵局長年秉持深耕在地理念，「養蚵夫婦觀光特色郵筒」不僅彰顯郵局使命必達特色，也傳達郵政「好厝邊」與鄉鎮緊密結合的精神，讓到訪的旅客，透過手寫有溫度的旅遊紀念和親朋好友分享。