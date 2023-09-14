台中林姓男子向許姓親戚誆稱自己是AI人才，到美國Google公司當工程師，並開價出售AI軟體一半所有權，許拿175萬元購入發現被騙，多次向林催討未果遂提告，法院判林應給付許一共175萬元，可上訴。
許男主張，2021年初林騙他說自己研發出超強廣告AI軟體，並受延攬進入Google公司，持續研發，他信以為真同年3月間出資175萬元先跟他買其一半的所有權、替林支付買房尾款。
許男說，發現林男自稱研發出AI軟體、任職Google公司根本都是假的，這才驚覺上當受騙，念在親戚關係，及林懇求原諒，雙方簽訂還款協議書，返還175萬元。
未料林男拖延1年多仍不肯還錢，許姓親戚多次催討無效，期間透過律師函催告，因此對林提民事侵權、返還不當得利，並求償175萬元。
林男答辯，他同意付給許175萬元。法院審酌，許提出雙方協議書、存摺、收款證明等，認為許求償有依據，判處林應給付許175萬元。
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