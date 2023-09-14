行政執行署屏東分署13日法拍東港某間藝品店商品，成功拍出13尊木雕、10張長桌等藝品，為國庫進帳141萬7400元。（屏東執行分署提供／謝佳潾屏東傳真）

行政執行署屏東分署13日法拍東港某間藝品店商品，成功拍出13尊木雕、10張長桌等藝品，為國庫進帳141萬7400元。（屏東執行分署提供／謝佳潾屏東傳真）

行政執行署屏東分署13日法拍東港某間藝品店商品，成功拍出13尊木雕、10張長桌、檜木聚寶盆、茶盤、茶具等藝品，為國庫進帳141萬7400元，當中高達2米2的王者風範烏木雕以18萬1000元拍出，同時也為關公、鍾馗、花木蘭、齊天大聖、李白、財神、達摩、孔明等木雕找到有緣人。

屏東執行分署指出，該案義務人是詐騙案件被告，他以犯罪所得購入各式商品在東港成立這間藝品店，屏東地檢署扣押其店內與倉庫裡的各項財產後，囑託屏東分署進行變價程序，因此有了該場法拍會。

屏東分署為刺激買氣，於拍賣日前一天開放民眾至藝品店及倉庫鑑賞觀覽拍賣標的，分署指出，12日共有39組人預約到現場帶看逛藝品店，而13日的法拍會則有25位競買人登記領取號碼牌，分署小小的拍賣室座無虛席，還有南投武界民宿業者特地南下競買。

在書記官鏗鏘有力的拍賣風格中，倉庫7張木桌銷售一空，主持藝品店拍賣的執行官則以不疾不徐的沈穩風格鼓吹提醒競買人出價，最後順利將高達2米2的王者風範烏木雕以18萬1000元拍出，同時也為關公、鍾馗、花木蘭、齊天大聖、李白、財神、達摩、孔明等13尊木雕找到有緣人，讓他們免於日後在地檢署贓物庫靜待主人的日子。

屏東分署表示，拍定的價金都將交付地檢署，作為日後追徵犯罪所得或犯罪被害人求償之用。