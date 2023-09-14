俄羅斯與北韓領袖峰會已結束，不過在重頭戲展開之前，有一段小插曲，那就是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）邀請遠從北韓而來的金正恩參觀他的國產專車，並讓金正恩試坐寬敞汽車後座。

路透社報導，根據國營電視台拍攝的畫面，蒲亭和金正恩在峰會登場前，昨天先視察了俄國遠東地區的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）。

兩人在主建築散步聊天，走著走著來到蒲亭停在車道上的Aurus總統專車，蒲亭的手對汽車比了比，站在一旁的金正恩看來一臉好奇。

蒲亭邀請金正恩進後座試坐看看，自己則從另一側上車、坐在笑容滿面的北韓領導人身邊。

蒲亭這輛Aurus Senat總統專車，由一間以縮寫NAMI為業界所知的俄國國家汽車工程研究院所開發。

蒲亭2018年在他第4個總統就職典禮時首度以Aurus代步，一甩舊的賓士（Mercedes）加長車以傳達自給自足的愛國訊息。

金正恩今天是搭他私人的梅巴赫（Maybach）轎車前往發射場。這輛汽車當初是被送上金正恩的豪華列車，跟著大批隨行人員一起從平壤（Pyongyang）遠道來到俄羅斯。

據說金正恩是不折不扣的汽車迷，被看過搭乘不少豪華名車，包括好幾款不同的賓士車、一輛凌志（Lexus）休旅車，以及一輛勞斯萊斯（Rolls-Royce）Phantom。

這些車均隸屬聯合國認定的奢侈品，依規定成員國不得出口給北韓，因此據信是走私進入北韓的。

生產梅巴赫的德國戴姆勒（Daimler）已表示，公司並不知道金正恩那輛梅巴赫和其他賓士車是如何進入北韓的，並說公司和平壤當局並無正式往來。

2018年，時任美國總統的川普與金正恩於新加坡舉行首次峰會時，也曾讓金正恩一窺美國總統座車「野獸」（The Beast）內部。但那一次金正恩並沒有坐進車內。