英國一份調查顯示，喝咖啡能反映一個人的隱藏性格，其中愛喝摩卡的人，自認為最性感；自認為是「完美情人」或「床上高手」的人，通常較愛冰咖啡；選擇用燕麥奶或杏仁奶替換牛奶的人，被描述為「愛說教」。

英國《每日星報》（Daily Star）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，連鎖甜甜圈咖啡店品牌Dunkin' Donuts英國分公司，近日針對2000名咖啡愛好者進行調查，了解他們的喜好及性格，並根據他們對自己的描述，進一步得出喜好的咖啡口味可能意外揭露了自己的隱藏性格。

#Gravitas | A study shows that the style of coffee you drink tells a lot about your personality. Iced Coffee drinkers believe that they are good lovers. What do other styles of coffee tell about you? @mollygambhir tells you more



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調查結果顯示，20％描述自己「很性感」的人，較喜歡灑了少許巧克力粉的摩卡；愛喝雙倍濃縮咖啡（double espresso）的人，自認為遊歷廣泛、博覽群書，而且通常喜歡誇耀自己有大學學歷；喜愛榛果拿鐵或焦糖拿鐵等風味拿鐵的人，性格可能較為風趣，這類人通常會說自己「很好笑」。

另外，自稱是「派對靈魂人物」的人，通常較喜歡冰咖啡，這些人也自稱是所謂的「完美情人」或「床上高手」；「愛說教」的人，通常會選擇燕麥奶或杏仁奶等替換為植物奶的咖啡牛奶，部分人認為自己性格內向；愛喝白美式（white Americano）的人，也比較多是有話直說的人，他們也自稱比較勤奮；愛喝馥芮白或平白咖啡（flat white）的受訪者自稱誠實、值得信任；喜好卡布奇諾的人較滿意自己的生活。

此外，不少愛喝拿鐵的受訪者有討好別人的人格。

調查中，拿鐵最受英國人歡迎，23％的受訪者說自己較愛拿鐵，其次依序為20％的卡布奇諾，13％的美式。