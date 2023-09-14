租賃龍頭跨足生技！中租企業總裁辜仲立今日宣布，正式跨足生技戰場，旗下仲安生醫與多家保健大廠合作，開發居家防護、保健養生產品，推出自有品牌「仲安家（JOIN HOME）」，繼在中國大陸市場銷售，中租也將利用中租在東協市場的資源，啟動新一波外銷攻勢，仲安家今年會跨足東協市場，他也將今年定位為仲安家的「東協元年」，首站鎖定泰國，9月正式開啟推展。

疫後首度公開露面，辜仲立表示，在企業運營的路上，確保同仁健康平安，是他最重要的使命。2020年初疫情爆發，中租企業從海外調配防疫物資，支應所需，並著手籌畫能達成使命的事業，促成仲安生醫於5月誕生，以「家」的形象作為品牌識別，期盼從「家」出發，由日常保健著手，照料好自己、家人，並以高規格要求產品的質量，去（2022）年5月正式面向社會大眾推廣，除了以官方網站提供服務之外，也授權特定通路銷售。

有鑑於中租企業事業觸角遍及台灣、中國大陸與東協，在2022年仲安家進入中國大陸後，亦將2023年定位為仲安家的「東協元年」，首站鎖定中租控股旗下泰國子公司，從內部員工開始，再面向企業客戶與一般消費大眾，逐步擴大品牌影響力。

仲安生醫董事長鄭秀姿指出，仲安家與本土大廠技術合作研發確保品質，同時也致力深入找尋台灣、大陸、東協等地區精選優良具特色的農產作物，開發許多在地的農食保健產品。未來，除持續優化現有產品，也繼續尋找更優質的原料及合作供應商。

仲安生醫營運總經理陳瑞興表示，仲安家每一項產品皆經過嚴格的出廠品管檢驗、及SGS第三方檢測等嚴謹把關。產品品項多達十餘項，最受好評熱銷的「益生菌」，平均每月有30萬包的銷售量，每月銷出「葉黃素活力精華飲」逾7萬瓶，主打在地農食的「滴雞精」，每月也有3.5萬包的暢銷量。

仲安家產品的主要成分含量，皆是以最高規格製造處理。以仲安家燕窩為例，選⽤越南營養價值前5名產區燕盞製造，不含碎⻆料，傳統手工摘取及挑毛，去蕪存菁，從源頭做好監控。每絲燕窩滑嫩有彈性，口感佳，還富有獨特濃郁蛋⾹味。

仲安家滴雞精僅嚴選生長100足日，達5斤以上的紅羽土雞，以文火9小時緩粹雞隻精華，過程中不添加一滴水或高湯，富含胺基酸及膠原蛋白，營養價值非常高，而且熱量低，每包50ml僅16大卡，高溫滅菌、常溫包裝，加熱快速、攜帶方便。

仲安家「美妍膠原飲」、「兒童葉黃飲」分別採用具日本、美國專利的魚膠原蛋白及游離型葉黃素，膠原飲含有豐富的小分子魚膠原蛋白胜肽及維生素C以利吸收，葉黃素則額外添加牛磺酸與B群同時有助維持體力。

此外，為因應現代人工作壓力大而導致生理作息不順暢，推出新品項「植萃醱酵飲」、「植萃順酵凍」，從蔬果處理到成品，經歷540天熟成，88種蔬果精華，並特別添加含豐富維生素C的台灣香檬；而果凍狀的順酵凍，經咀嚼可刺激腦神經，促使腸胃蠕動，皆有助新陳代謝與改善消化機能。

另款熟成產品「匠心黑蒜精」，富含人體必需的18種胺基酸，易滲透特性讓體內吸收快速，能維持生理機能及體內環境。且將大蒜素轉化成無蒜臭的低刺激硫化合物，如蜜餞般天然酸甜口感，食用後無擾人蒜味。