手搖飲「可不可熟成紅茶」曾是大學生票選最愛飲料店之一，特別是純茶類的親民價格受不少人喜歡。不過有網友發現，可不可悄悄漲價，大杯熟成紅茶漲5元，其中北北基賣40元、南部及其他地區35元，熟成歐蕾更一口氣貴10元，北北基要價65元、其他地區60元，讓粉絲看了哀號「再漲就喝不下去了。」

一名男網友在Dcard發文，昨天發現「可不可熟成紅茶」出了新菜單，熟成紅茶大杯漲價5元，變成35元，並新增品項跟奶蓋系列，原PO覺得「漲價是還好，畢竟現在純茶幾乎都35元，但可以先還我春梅冰茶嗎？」另一名女網友也在Dcard傻眼直呼「可不可怎麼漲價了！」大杯多5元，有些更直接多10元。

圖為可不可熟成紅茶桃園以南其他地區的新菜單。(翻攝自Dcard)

漲價消息一出，引起網友討論，「也漲太多了吧」、「熟成歐蕾一次漲10塊太貴了，以後自己買牛奶加」、「我在台北直接茶類變40元...哭」、「我剛剛看台北的菜單居然純茶漲到40元了，好險大安站飲料店很多，可以馬上換一家」，內行人指出「品牌紅利早沒有了，加盟店每間都唉唉叫」。

圖為可不可熟成紅茶北北基的新菜單，熟成紅茶大杯要40元，漲價5元。(翻攝自Dcard)

還有鐵粉感嘆，可不可剛出來的時候，品項雖少，但看到有細分2、3種紅茶也覺得有自己的特色，且相對便宜也有中杯，但現在跟大家一樣出一堆特調品項，名字又取得很神秘，還一直漲價，覺得失去最初的感覺。

根據可不可熟成紅茶官網，9月份為歡慶15周年，新增15款新飲品，純茶類及熟成歐蕾等常態品項調漲，還有部分飲料下架，且根據「北北基離島、南部地區、其他地區」3種地區有不同訂價。