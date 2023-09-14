來自大陸四川的新住民夏天，原從事手機包膜工作，但長期下來卻導致五十肩，深受其擾的她，為健康只好轉職，經朋友介紹，她報名參加桃竹苗分署「商業剪髮設計創作班」學習剪髮技術，結訓後成立個人工作室「夏天男士理髮」，創業2年靠著剪上千顆頭，不僅剪出好口碑，也累積客源與收入，讓她覺得職訓不僅助她成功轉職，還幫她實現創業夢想。

8年前，夏天在四川因工作而結識丈夫，隨後嫁來台灣直到小孩2歲後，為能擁有自己的工作並貼補家用，她開始從事手機包膜工作，但因工作量大，需長時間重複同樣姿勢和動作，加上坐姿不良，長期下來不僅導致五十肩，手臂疼痛難舉，嚴重時還需要靠止痛藥才能緩解不適。

考量健康因素，夏天不得不選擇離職靜養，經過1年的休息及復健，她決定轉換跑道，但因學歷不高，求職屢屢遭拒，考量自己不喜歡朝九晚五的工作，較傾向從事創作型工作，於是她聽從朋友建議，報名參加桃竹苗分署委託今華美容短期補習班辦理的「商業剪髮設計創作班」學習專業技能。

夏天分享，參訓期間碰上疫情，課程由實體改為線上視訊學習，儘管如此，老師仍耐心授課，當學員遇到問題也會解釋及說明。在課程中要使用假人頭練習剪髮技巧，有時遇到轉折處，不知如何處理時，老師就會親自操作示範，帶領學員認識不同髮型及應對技巧，除了學到專業剪髮技術外，她也認識許多新住民朋友，擴展人際圈，讓她收穫滿滿。

結訓後，夏天在中壢龍慈路租下店面，成立個人剪髮工作室，剛開始創業艱難，儘管店面位置雖好，容易吸引顧客，但一剪不好，隨之而來的就是負面口碑，讓她承受極大心理壓力。她回憶，服務的第一位客人，當時她鼓起勇氣，以職訓學到的溝通技巧誠懇對客人說「我剛創業，請你給我機會學習，若剪不好，請告訴我，讓我有改進的空間」，靠誠懇及細心的服務態度，讓她意外獲得客人的支持與正面的回饋，讓她信心大增，愈剪愈好，客人開始肯定她的剪髮技術，來客數及回客率也穩定上升。

創業將滿2年的她，已剪了上千顆頭，不僅剪髮技術專業，客人更稱讚她細心，已累積穩定客源及收入的她，很感謝有職訓的幫忙，不僅讓她成功轉職，還圓了創業夢。

桃竹苗分署長林淑媛表示，為協助新住民順利就業或成功創業，分署每年辦理各類職訓課程，提供工作技能不足或需補充就業技能的新住民，學習一技之長的機會，歡迎有意願參加職業訓練需求的新住民，踴躍透過桃竹苗分署各就業中心或台灣就業通查詢課程及報名參訓。

林淑媛提到，勞動部為提升女性勞動參與率，9月啟動婦女再就業計畫，擴大適用對象為因家庭因素退出勞動市場 180日以上之婦女（含新住民婦女），整合跨部會資源營造友善職場，建構就業服務網絡，並運用獎勵措施促進就業，包含提供「自主訓練獎勵」鼓勵婦女精進職業技能；「再就業獎勵」鼓勵婦女重返職場並穩定就業；「雇主工時調整獎勵」，鼓勵雇主提供有照顧家庭需求之婦女，可由原定工時調整工時型態，降低就業障礙，協助婦女取得工作與生活平衡。想了解各項協助措施，可至台灣就業通網站「婦女專區」查詢。