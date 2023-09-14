花蓮鳳林警分局提升民眾防詐意識，邀請知名八點檔戲劇演員林佑星拍攝宣導短片，盼藉藝人影響力，防止粉絲遭遇詐騙。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

隨詐欺案件逐年攀升、詐騙手法不斷更新，警方保障人民財產，無所不用其極提升民眾識詐意識，除員警「下海」拍戲演出、運用無人機提升防詐標語能見度，花蓮鳳林警分局更找來知名台語八點檔戲劇演員拍攝識詐宣導短片，藉由藝人影響力，防止粉絲遭遇詐騙。

鳳林警分局為積極防範日益嚴重的詐欺犯罪問題，配合內政部最新推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，邀請數位藝人參與協助拍攝識詐宣導短片，首先登場的就是目前在熱播八點檔《天道》中，飾演汪有德一角的林佑星。

林佑星在影片中除提到「重複扣款」、「連續扣款」、「升級VIP」等都是常見詐騙話術，更用輕鬆好記的句子「千騙萬騙都離不開ATM」，連結最頻繁的詐騙手法均與ATM息息相關，他呼籲民眾，若懷疑遭詐可撥打165或110詢問，同時也邀請花蓮民眾與他一起成為防詐志工。

鳳林警分局表示，製作系列精彩的識詐宣導短片，提供實用的防範與應對建議，透過多種媒體平台廣泛傳播，希望能增加民眾對詐騙犯罪的警覺性，使詐騙失去立足之地，讓民眾荷包免受詐騙的威脅。

此外，花蓮警分局先前也邀請局內網紅警員，拍攝一支有趣的微電影，講述年輕人為求利益加入投資型詐欺犯罪的故事，用幽默詼諧方式，將防詐觀念深刻於民眾心中。