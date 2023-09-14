挨撞被害人表示，與球棒隊主嫌不相識，認為是對方誤錯人、砸錯車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄今日凌晨李姓男子駕駛奧迪轎車載2名友人訪到小港訪友，路過苓雅區四維一路、福德三路口時，遭到28歲呂姓男子等9人開車衝撞、持球棒砸車。警方獲報到場，循線緝捕呂男等6人到案，並鎖定其餘3人；據悉，李男稱與呂男不相識，呂男則辯稱2周前與人喝酒起口角懷恨在心，對方車與李男車同色同款，沒多想就上前砸車，詳細原因待調查釐清。

據悉，李男與其友人們欲到小港區訪友，14日凌晨分別駕車出發，李男另外載2名友人同行，0時54分許，行經苓雅區四維一路、福德三路口停等紅燈時，突然見到後方2輛轎車逆向呼嘯而過，並攔在李男同行2輛車前，當下後方友人見狀驚覺不對勁，立即轉彎離去，而李男則是閃避途中，不慎撞到一旁女騎士，擔心會肇事逃逸問題，逃命上略有延遲。

後來李男正準備離開時，又遭到呂男友人22歲陳姓男子開車衝撞攔停，呂男等人見狀立即持球棒，朝李男轎車擋風玻璃、車窗猛砸，完事後立即驅車逃逸，留下車內不敢下車、一臉錯愕的李男3人。

苓雅分局警方獲報到場，協助將女騎士送醫，並循線掌握呂男等9人身份，在案發4小時內，將呂男等6人逮捕，分別是動手呂男、24歲古姓男子、開車衝撞的陳男等4人，以及助陣圍觀友人等2人，後續也掌握其餘3人身份，已通知到案說明，全案將依社會秩序維護法、恐嚇罪、毀損罪等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

據悉，呂男辯稱是2周前，與人喝酒時起口角懷恨在心，因李男駕駛轎車的車款、車外型顏色與對方一樣，路上遇到時直覺是狹路相逢，沒多想就上前攔車，期間避免李男逃走，將李男撞停，並持球棒狂砸；李男則表示與對方不相識，認為是認錯人、砸錯車，詳細原因警方還在偵辦釐清中。