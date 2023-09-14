新竹縣尖石國小校長陳智明8月帶學生到韓國參加2023國際青少年機器人大賽，成功在15個國家、60多個隊伍將近3000人中，脫穎而出，一舉榮獲金質獎與最佳人氣獎兩項大獎，縣長楊文科特別頒獎表揚，期許他們發光發熱、創造無限可能。

楊文科說，縣府全力支持尖石國小發展原住民族文化與科技教育外，更要感謝社會各界對於該校資源的挹注，讓孩子有機會站上世界的舞台。相信「願有多大，力就有多大」，原住民族的孩子不只有音樂、體育、舞蹈及文化藝術能發光發熱，在科技也可創造無限的可能。

陳智明說，尖石國小去年12月參加第2屆台灣青少年奧林匹克機器人競賽，榮獲創意機器人組冠、亞軍殊榮，並取得參加國際青少年機器人大賽資格，這次赴韓再創佳績，更受邀擔任友誼之夜晚會演出，透過精采的傳統打擊樂進行藝術文化交流，將台灣原住民族音樂、體育、舞蹈及資訊科技等充分展現在世人面前，躍上國際舞台！

陳智明提到，該校設計理念是以雨水回收過濾系統，達到水資源循環再利用及環境保育、生態永續的目的，主題結合泰雅傳統文化建築、科學、數學、程式設計、工程及工藝技術，整合跨領域的知識概念，孩子們克服種種困難，透過不斷演練，全程用英語發表，終於在正式比賽中脫穎而出，當宣布獲獎時，全體師生雀躍不已、喜極而泣，消息傳回部落，族人們備感榮耀與振奮。

教育局長楊郡慈肯定該校作品結合原住民族傳統文化特色，將泰雅建築、資訊科技及程式設計結合，融入STEAM的理念來設計課程，相當具有跨域的整合力。

其次，學生們思考如何將雨水回收過濾系統的儲水，透過程式設計出自動灑水澆灌機制，並結合學校農耕課程，提升香菇寮穩定的濕度澆灌自動控制，展現創新的科技力，實踐了食農教育發展的競爭力。