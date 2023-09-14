日本首相岸田文雄周三（13日）公布內閣改組名單，沖繩縣知事玉城丹尼同日表示，希望政府在促成美軍普天間基地穩定運用的減輕負擔上作出努力。

據日本《共同社》報導，美軍普天間機場是位於日本沖繩縣宜野灣市的一座美軍陸戰隊航空基地。美日政府1996年同意將普天間美軍基地，遷往同縣人口較少的邊野古。不過因美軍不斷惹出事故，如2016年4月一名20歲沖繩女性遭美國前陸戰隊員性侵並殺害，以及軍機升降導致的噪音、環境破壞等重大問題，讓沖繩民眾反感，當地不斷掀起關閉普天間基地的聲浪。

在搬遷問題上，日本中央政府本月4日在與該縣的有關柔軟地基改良施工的上訴中勝訴，因而計劃推進搬遷工作。

玉城丹尼與眾多沖繩縣民眾堅持反對美軍搬遷基地的現狀未變，在內閣改組後，玉城丹尼就搬遷問題指出，「希望政府通過對話來解決、並真誠地面對問題。」自民黨縣議員強調，希望政府展示出就搬遷尋求理解的姿態，並指出實現減輕全沖繩基地負擔的必要性。

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