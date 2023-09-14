電信三雄iPhone 15購機方案出爐，儘管台灣空機價漲約1000元至2500元，電信業仍和去年一樣，提供月付1599元起、綁約48個月，可0元帶走iPhone 15的方案，高階版本Pro Max購機價1萬5300元起，業者看好今年銷量將成長至少3成。

蘋果iPhone 15問世後，掀起預約熱潮，電信三雄陸續公布iPhone 15購機資費方案，中華電資費自599元至2699元共8種資費，遠傳與台灣大則從999元起到2699元共有6種資費，可綁約24個月至48個月。

電信三雄資費大同小異，台灣大和遠傳均提供月付1599元起、綁約48個月，可0元帶走iPhone 15（128GB）的方案，中華電雖然月付1799元、綁約48個月才有0元購機方案，但1599元部分購機費用比其他業者划算。

中華電提供申辦5G指定專案月付1599元、綁約48個月，iPhone 15專案價300元起、15 Plus購機3300元起、iPhone 15 Pro購機7300元起、iPhone 15 Pro Max購機價1萬5300元起。

台灣大哥大15日晚上8時起將開放預購，申辦5G指定專案月付1599元，iPhone 15專案價0元起、15 Plus購機4300元起、iPhone 15 Pro購機8300元起、iPhone 15 Pro Max購機價1萬6300元起。

遠傳月付1599元、綁約48個月，iPhone 15專案價0元起、15 Plus購機3900元起、iPhone 15 Pro購機7900元起、iPhone 15 Pro Max購機價1萬5900元起。

中華電信13日下午3時開放網路門市預約iPhone 15全機型，3分鐘預約額滿，依官方LINE帳號調查統計，果粉最想買機型為iPhone 15 Pro、15 Pro Max，占比高達8成，以容量256GB最多，占5成。最受青睞的顏色依序為藍色鈦金屬、原色鈦金屬，白色鈦金屬，皆為15 Pro系列機型專屬；如為iPhone 15系列，粉紅色則最受歡迎。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，看好iPhone 15全機款升級「動態島」等亮點，台灣大預估銷售將較iPhone 14成長至少1成，有效提升行動服務營收。

林東閔表示，隨著手機單價持續上漲，預期手機業將更仰賴電信補貼銷售，8月行動服務營收再寫近年單月高峰，年增率達6.9%；5G用戶數今年8月較去年同期增加35%。去年台灣大iPhone 14用戶超過7成申辦1399元以上高資費，有效推升平均帳單金額，今年在iPhone 15將掀起換機潮下，高資費用戶將持續為ARPU（每用戶平均收入）挹注成長動能。

他也說，在今年全球手機銷售市場低迷下，台灣大整體手機銷量仍逆勢成長，今年1到8月相較去年同期成長約10%。

遠傳表示，昨日率先開放預約登記，果粉登記踴躍，有信心今年銷量將成長至少3成。