「2023年台北國際航太暨國防工業展」今起至16日在台北南港展覽一館舉行，中科院也掌握主動宣傳機會，首度釋出國造雄三丶雄二反艦飛彈與美製魚叉反艦飛彈，命中同一艘靶艦後的影片及毀損程度清晰照，從靶艦上乾塢後可清晰看出，雄三飛彈造成的配壞力遠高於兩款飛彈，威力驚人。

雄三擊中靶艦影片首曝光 與雄二、魚叉飛彈同框命中照「完勝」。(中科院提供)

根據中科院公佈的影片及照片，三型飛彈都真實的貫穿靶艦，但是彈孔及破壞程度卻有高度差異。雄二及魚叉飛彈彈孔較平整，造成的破面較小，距離甲板高度較高，但是雄三飛彈剛好就在吃水線上，貫穿及爆炸力將鋼板外翻，產生3.5至4公尺高丶3公尺左右寬的破洞。

雄三飛彈剛好就在吃水線上，貫穿及爆炸力將鋼板外翻，產生3.5至4公尺高丶3公尺左右寬的破洞。(翻攝自中科院官網)

國造雄三丶雄二反艦飛彈與美製魚叉反艦飛彈，命中同一艘靶艦後的影片及毀損程度清晰照，從靶艦上乾塢後可清晰看出，雄三飛彈造成的配壞力遠高於兩款飛彈，威力驚人。(翻攝自中科院網站)

最大的亮點就是，從影片中可看出，國軍各型制空及制海飛彈都已採機動化發射車方式，雄風三飛彈機動發射車組接獲指令後，可立刻緊急出動到戰術位置部署，並在最短的時間內完成接戰。

國防部在8月9日於屏東九鵬基地進行年度海空精準彈藥射擊操演，當時「雄三反艦飛彈」準確，命中百公里外，剛除役的大字號靶艦，威力令外界驚豔，外界研判，極可能是雄三增程型飛彈。

今年海空精準彈藥射擊操演，海軍為求擬真，特別將剛剛除役錦江級艦、大字號救難道九鵬基地外海充當靶艦，成為雄風二型、雄風三型、魚叉飛彈精準武器打擊，驗證相關參數。

國軍雄三飛彈射程為150公里至200公里，增程型雄三飛彈最大射程可達400公里。根據國防部特別預算規畫，雄三飛彈每年量產數量將由20枚提升為70枚，中科院已開出16條生產線，加速生產。