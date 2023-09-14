民眾黨與勤業眾信對話。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨與勤業眾信對話。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨與勤業眾信對話。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨與勤業眾信對話。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

【全程字幕】勤業眾信不合作了！ 民眾黨爆內幕轟「綠色恐怖」：把國家還給人民 @ChinaTimes ​

民眾黨總統參選人柯文哲昨（13）日才宣布成立「第三方檢舉平台」，希望藉此揪黑、揪黃，今日就胎死腹中。與民眾黨合作的會計師事務所勤業眾信今表示，決定終止該項服務。民眾黨副祕書長許甫批評，完全可以體諒勤業眾信遭到內外夾殺的壓力，誰手上握著胡蘿蔔跟棒子，讓企業沒有辦法承受壓力？「我們活在綠色恐怖的時代」如果為選舉要做這樣的地步，我相信人民會用選票做反噬。

勤業眾信聲明表示，近日有關該所與民眾黨之第三方檢舉平台服務，因部分媒體報導已嚴重誤導社會大眾，該所身為專業服務機構，向來秉持中立並遵循專業規範執行相關業務，為避免檢舉平台服務宗旨遭外界誤解，已於2023年9月14日終止該項服務之委任。

許甫今天下午在中央黨部受訪表示，很遺憾昨天開第三方平台記者會，今天卻在同一個地點說明勤業眾信解約始末，今早9點收到勤業眾信通知，早上9點半內部要討論是否解約，當時不知道解約理由，看到這個聲明要為媒體同業抱屈，因為這不是部分媒體嚴重誤導社會大眾，而是張口造謠、害怕民眾黨革新的政客、網軍還有側翼在嚴重誤導。

許甫還原與勤業眾信合作始末，他強調，這是長達3個月的準備，6月13日就已經跟勤業眾信取得聯繫，當時民進黨已經傳出多起性騷案、有吃案狀況，勤業眾信認向民眾黨聯繫，並提供第三方平台的制度與方向。

許甫出示合約指出，6月28日民眾黨與勤業眾信做合約修訂、6月29日與律師討論合約內容，7月3日勤業眾信正式寄出合約、7月5日合約用印完成、9月1日付款完成。

許甫說，到了9月11日，雙方代表討論13日要召開的記者會，勤業眾信提供的簡報檔，本來應由勤業說明，9月12日新聞曝光後，勤業眾信就受到極大壓力，連記者會都無法出席。

許甫指出，9月14日上午更緊急召開會議決定解約，勤業眾信解約也要負連帶的責任，非常遺憾跨國集團公司，居然也會成受到如此大的壓力。

許甫提供LINE對話紀錄說，9月11日後雙方商討記者會事宜，勤業希望有中立的感覺、不用有儀式性，民眾黨也答應，民眾黨還問解說過程要多久，勤業稱5分鐘沒問題，接著提供報告檔，到記者會當日凌晨還在溝通，勤業稱因為新聞效應太大，事務所希望保持中立的立場、保持低調，所以建議新聞稿使用「國際聯盟所的顧問專家」即可。

許甫指出，13日早上記者會前，勤業上午7點多詢問記者會流程，並提及事務所希望新聞稿、記者會避免提到勤業眾信，「跟300多家企業合作的國際平台，為什麼不敢把名字揭露出來，承受到什麼壓力？」之後勤業眾信又表示「我們這邊就不出席記者會了」、「很抱歉，造成您的困擾」。

許甫怒批，民進黨發言人張志豪稱「為什麼黨內有評議跟檢舉機制卻不用，這樣的外部機制，我們戲稱根本就是柯文哲主席的東廠」，當民眾黨在做黨內自清行動時，民進黨造謠抹黑不思跟進，造成勤業眾信困擾；時力黨主席王婉諭也稱，掃黑不需要第三方認證噱頭，時代力量還說，「這是會計事務所，查帳查黑道分不清楚」，請時代力量好好去看勤業眾信業務，他們提供企業管理顧問、內控機制的預防。

許甫認為，就是政客、側翼、名嘴扭曲抹黑，自己不思跟進，拒絕讓民眾黨繼續引進新的機制，對勤業眾信造成壓力，勤業眾信在12日新聞曝光時，就透過管道反映新聞報太大，如果一家國內具規模的顧問集團，有一個第三方舉報平台的服務，如果被媒體廣為報導，會不會不高興新聞報太大？還是有誰不希望新聞報太大？

許甫說，「一家承辦全球300家企業業務的平台，為什麼會有承受不了的壓力？誰手上握著胡蘿蔔跟棒子？我們活在綠色恐怖的時代，我們現在親身的驗證，我們現在要主張把國家還給你我每一位人民中，不要再活在綠色恐怖的時代。」

許甫說，完全可以體諒勤業眾信遭到內外夾殺的壓力，很遺憾在台灣這樣的民主國家，企業居然難逃政治力的宰制，讓第三方的檢舉平台的美意與制度遭到扼殺，不過也要說，從6月份與勤業眾信接觸、7月簽約以來，透過很多交流得到非常多寶貴的經驗，感謝勤業眾信在前期的協助，第三方平台多元、透明、順暢的監督管道，是民眾黨未來繼續努力的方向，會繼續努力把機制建立起來。

至於勤業眾信毀約是否要負賠償責任？許甫指出，契約中的確有片面終止契約需要負的責任與賠償，因為契約屬於機密，所以無法公布細節，後續賠償、該負責任，就依合約載明來處理，也感謝勤業眾信，雖然不能承接業務，但他們基於道義上介紹相關承接業務平台。他透露，柯文哲全程掌握相關的情況，也了解對方有所為難，在溝通的管道之中，感受到對方在新聞露出之後反而開始有壓力。

他批，包括時代力量、民進黨、側翼網軍一天到晚在講民眾黨不思改進，沒辦法根除掃黑掃黃，當民眾黨建立第三方機制，可以默不做聲、不跟進，反而來批評民眾黨「你怎麼可以建立一個機制自清自己？你怎麼變得更進步？」讓他覺得匪夷所思。

許甫說，今年選舉年，很多跟廠商的業務、地點的尋找，都碰到類似情況，所以他才說「我們活在綠色恐怖之中」，包括簽訂的場所到最後一刻，對方還是會痛苦的、勉為其難地告訴他們，「不好意思，壓力真在太大」，「我們活在什麼樣的一個社會？我們活在什麼樣的綠色恐怖？」其實答案大家都很清楚，也不用講出來，如果政黨良性競爭，對全民是非常好的事，「如果為選舉要做這樣的地步，我相信人民會用選票做反噬。」

另外，媒體人黃揚明發現，民眾黨成立4年沒訂廉政透明公約，許甫坦言，的確廉政公約沒有補足，其實在黃揭露之前，就已經開始著手就黨內所有條約做檢視補強，現在依據都是紀律評議裁決條例來做，但是有不足之處，所以會繼續努力。

至於民進黨質疑內部中評委有運作、處理案子嗎？許甫說，中評會是處理很多黨員的申訴案，最近有揭露的是486先生不當言論、不實言論，做處分，中評會一直有在運作，只是民進黨不了解，他酸，或許民進黨案子沒有送到中評會，就吃案了吧？