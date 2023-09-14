電子股今天成交比重達7成，其中，電腦周邊漲幅2.18％居冠，半導體、光電、網通、電子零組件股漲幅都超過1.5％，航運股漲幅2.11％，推升台股多頭氣勢。

資深分析師柯孟聰認為，今天台積電除息表現強勢，隨即填息，仍是台股指數發展重點。但類股輪動的脈絡差異很大，像是6、7月反彈的生技股都回到起漲區，軍工股有利多出盡感覺，儲能股回測也到位階相對低位置，AI股漲勢迅速但也快速拉回，還是有機會作右肩反彈，各族群位階不同、輪動表現也不一，投資人可尋找位階合理操作。

大盤的成交量還是相對低量，但指數測試月線支撐後反彈，預估維持量縮整理格局，估計短線指數在16000-17000點整理居多。柯孟聰指出，通常一年的多頭是從春節到中秋，中秋後留意低點的測試，而明年有總統大選因素，只要11月前沒有明顯重挫，還是一個大區間整理格局，等選舉後進入元月效應，看多頭有無重啟機會。