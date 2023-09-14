國民黨籍台中市議員、2024立委參選人羅廷瑋今（14）日發文指出，自己8月份舉辦的捷運參訪親子活動被扭曲攻擊為競選造勢活動，只好忍痛暫停辦理！他強調，認識自己夠久的朋友都知道，其團隊辦活動是常態性、持續性的，從來不會因為是否為選舉期間而有所差異。除此之外，羅廷瑋還附上上2021年非疫情嚴重時辦理的照片自清。

羅廷瑋PO出2021年的捷運參訪親子活動照片。（圖取自羅廷瑋臉書）

羅廷瑋今（14）日在臉書提到，8月底辦理捷運參訪活動時，現場有志工們穿著自己的議員志工背心，卻被有心人士污衊說他在捷運車站內從事競選活動。羅強調，他為此感到痛心，也對辛苦協助辦理參訪的台中捷運公司同仁們道歉，「讓你們受委屈了！」

另針對遭到外界扭曲活動原意，羅廷瑋也宣布，為了不要造成不必要的紛爭，捷運參訪活動只能先暫停辦理。羅也直言，「特定政黨陣營對自己個人的挑剔甚至是攻擊我都勇於承擔，因為出來選舉就必須承擔這些。但是因為選舉而波及到原本常態性辦理的親子活動，我覺得匪夷所思，但我一樣要跟期待參加活動的家長和孩子們說聲抱歉，讓大家的權益受損了，我們明年捷運再見！」

對於羅廷瑋面臨的狀況，支持者也紛紛留言表示，「換個志工服就好，不要讓小朋友失望，何必怕」、「為何要受人影響！身正不怕影子斜，選民眼睛是雪亮的」、「他們覺得沒法選贏你，所以要一直攻擊」、「還記得2021第一次舉辦，我們當時有搶到名額耶，孩子們好開心。謝謝小羅，為你加油」、「我們從以前看見的羅議員向來都會參與親子活動與推廣地方事務，他是真正有在為民服務的好議員。」