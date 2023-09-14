海葵颱風風雨肆虐，農損嚴重，農業部長陳吉仲、縣長徐榛蔚、立委傅崐萁勘災，部分農損已由農業部公告現金救助，縣府持續勘災。（資料照片）

受到海葵颱風強勁風雨影響，縣府農業處依各鄉鎮彙報農損金額達3800萬元，以金針菜最為嚴重，現有5品項獲中央現金救助，縣府近日再邀農政單位，分成7組下鄉全面勘災，確認水稻、硬質玉米、香蕉、紅龍果等27種品項達補助標準，將爭取第3次公告現金救助。

海葵颱風造成花蓮農損嚴重，尤其金針菜受損達230公頃最慘。農業部長陳吉仲到花蓮勘災後，農業部4、5日分兩波核定玉里鎮及富里鄉金針菜、新城鄉的大芥菜及落花生、花蓮全縣的食用玉米及大豆等5品項辦理現金救助，每公頃救助金額，大豆2萬8000元、金針菜和大芥菜2萬9000元、落花生3萬元、食用玉米4萬1000元。

農業處副處長張仁智指出，縣府持續勘查災情，並會同花蓮區農業改良場、農糧署東區分署，11、12日分成7組下鄉勘災，發現多種作物有浸水、落果、倒伏、折枝、葉面枯黃、破損等受損，且已達現金救助標準，已提報農業部爭取第三波公告。

27品項包括新城鄉、玉里鎮、富里鄉二期水稻；鳳林鎮二期硬質玉米；壽豐鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、玉里鎮、光復鄉香蕉；鳳林鎮、玉里鎮、秀林鄉、光復鄉紅龍果；鳳林鎮、瑞穗鄉、光復鄉木瓜；鳳林鎮香瓜；卓溪鄉黃金果；萬榮鄉蓮霧；玉里鎮的柿、柳橙、檸檬與蔥；卓溪鄉、玉里鎮、光復鄉的油茶。

鳳林鎮的甘藷、落花生；秀林鄉食用番茄、甜椒、四季豆；花蓮市短期葉菜、竹筍；秀林鄉、瑞穗鄉的胡瓜；鳳林鎮、玉里鎮、光復鄉的絲瓜；新城鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、玉里鎮的甘藍菜；壽豐鄉冬瓜；瑞穗鄉、玉里鎮苦瓜；卓溪鄉、玉里鎮薑。另外玉里鎮、卓溪鄉的塑膠布溫網室、水平棚架網室都受損，也列入爭取救助。

花蓮縣府呼籲，部分農作物仍有遲發性災情，農業處與基層公所將持續查報，提醒農友若發現作物受天然災害造成生長異常，應主動向當地公所通報，將派員確認受災情形，協助受災農友儘早復耕。