2023年國慶晚會首度在空軍台南基地盛大舉辦，現場開放限額1500位民眾報名入場，可近距離觀賞幻象2000、F16、IDF等戰機的機會千載難逢，13日中午一上線，結果3分鐘就秒殺額滿，由於太搶手，台南市政府民政局指出，正在盤點有無缺額，後續如果還有名額會再開放。

今年國慶晚會訂於10月8日下午5時30分至晚上9時登場，這也是國慶晚會首度移師空軍台南基地舉辦，除了讓民眾有機會進入參觀軍事重地外，也能近距離接觸戰機等武器設備，感受國軍官兵保家衛國的決心。

民政局表示，昨天中午12點一上線開放民眾報名，1500個名額短短3分鐘即宣告「秒殺額滿」。民政局指出，後續還會查核民眾的報名資料，若報名者相關基本資料填寫不完全，就會被過濾刪除，屆時可能會釋出缺額，此外，這次也保留6000個名額提供各區公所，邀請社區投入新冠肺炎、登革熱防疫志工前來觀賞，慰勞各界志工的辛勞，如還有缺額也會視屆時情況再開放。

本次國慶晚會舞台周邊將同時展示IDF戰機、C130運輸機等各式空軍武器裝備，可近距離欣賞觀看大型戰機英姿的絕佳機會；國慶晚會表演緊扣台南在地連結性，包括國樂、獨立音樂、流行音樂等，重量級卡司則有台南在地新世代饒舌歌手阿跨面、十鼓擊樂團、無雙樂團、天籟僑聲歌唱大賽冠軍演唱、金曲歌王洪榮宏、創作歌手鄭宜農等金牌陣容。