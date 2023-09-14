交通部公路總局台中區監理所與台中市交通局、台中市生命禮儀管理處14日崇德殯儀館舉辦「酒駕累犯道安講習」，現場將上課教室布置成告別式會場。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

為了讓酒駕累犯體驗與死亡最近的距離，選在農曆鬼門關前，交通部公路總局台中區監理所將「酒駕累犯道安講習」移師殯儀館舉行，現場將上課教室布置成告別式會場，為31名酒駕累犯上了最震撼教育，盼他們可以真實體會到生命無價、酒駕害人害己。

交通部公路總局台中區監理所與台中市政府交通局、台中市生命禮儀管理處今（14日）合作，在生命禮儀管理處崇德殯儀館舉辦「酒駕累犯道安講習」，現場由殯儀館人員向學員介紹從生命結束至大體入館的流程，台中區監理所所長楊聰賢、台中市交通事件裁決處處長黃士哲及台中市生命禮儀管理處祕書熊增仁也共同宣誓「酒駕零容忍」。

交通局局長葉昭甫表示，喝酒開車肇事引發嚴重社會事件，造成許多家庭破碎與親人無盡的傷痛，盼藉由這場生命禮儀的震撼教育，讓學員養成良好的駕駛習慣。適逢中秋連假將到來，提醒「歡渡佳節不酒駕，平安快樂渡中秋」，酒後請指定駕駛、請親友接送或搭乘大眾運輸工具，愛家人、愛自己，別酒後駕車！

參與的酒駕累犯表示，「在殯儀館上道安講習課程，在告別式會場的氛圍下真的有震撼到，不敢再酒後駕車了！」

楊聰賢指出，道路交通安全講習的目的是教導違規駕駛人遵守交通安全規則、導正不良駕駛習慣，降低交通事故發生，希望酒駕再犯者能記取教訓；另外，民眾也要特別留意喝酒隔日的「宿醉」症狀，也可能嚴重影響駕駛判斷力與反應能力，提倡「酒駕零容忍，酒後及宿醉不開車」觀念，確保交通安全。

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