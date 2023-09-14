Apple發表Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2，Apple 持續和Hermes 聯名合作推出更環保的系列表帶，本季Apple Watch Hermes 9 系列錶帶將標誌性元素與創新技術相結合。 織帶、針織和橡膠表帶展現了細緻的創意新作，讓最新的智慧手表增加最新的時尚元素。

全新 Hermes 系列表帶象徵品牌豐富的精湛材質與工藝歷史。推出2款全新編織錶帶，「Toile H」詮釋品牌經典格紋帆布，「Twill Jump」則是飽滿配色搭配強烈對比的細節。首款 Apple Watch 編織錶帶「Bridon」採用寬魚骨紋的手工編織，「Kilim」則是以適合運動的防水成型橡膠搭配蝴蝶扣。全新經典「Hermes 同心圓」的 Apple Watch 錶面，優雅襯托這4款風格錶帶。

APPLE WATCH HERMES 9系列45 mm銀色不銹鋼表殼，金色搭配米色，尼龍編織 Toile H 單圈表款， 4萬2400元。（Hermes提供／古明弘台北傳真）

Bridon表帶是Apple Watch首款針織錶帶，讓運動不受拘束，造型讓人想起馬術韁繩之美，這是愛馬仕美妙的標誌性元素。

APPLE WATCH HERMES 9系列41 mm銀色不銹鋼表殼，橘色搭配墨西哥粉色，尼龍編織 Twill Jump 單圈表款 4萬900元。（Hermes提供／古明弘台北傳真）

Toile H與 Twill Jump表帶為標誌性的兩款表帶，以 Toile H 款式或 Twill Jump 的多款配色為特色，運用編織織帶的專業技藝為配戴者造型帶來優雅與個人風格。

APPLE WATCH HERMES 9系列Kilim錶帶有霧面卡其色、愛馬仕紅、海軍藍、橘色或黑色防水橡膠錶帶。圖為41 mm銀色不銹鋼表殼，橘色橡膠單圈折疊表釦表款 4萬900元。 （Hermes提供／古明弘台北傳真）

Kilim表帶其交織出的H圖案是汲取自愛馬仕的珠寶，飾有霧面卡其色、愛馬仕紅、海軍藍、橘色或黑色防水橡膠表帶，將運動配件與製錶工藝融為一體。

Clou de selle 的小牛皮表帶是向愛馬仕的馬術精神致敬。（Herrmes提供／古明弘台北傳真）圖為45mm 銀色不銹鋼表殼，淺黃褐色Barénia小牛皮Clou de Selle單圈表款，5萬100 元。（Hermes提供／古明弘台北傳真）

雖然Apple表示不再使用皮革，但Hermes的Clou de selle 表帶象徵手腕上的經典傳承。Barenia 小牛皮錶帶是向愛馬仕根源於馬術的精神致敬，也是對品牌皮革專業技藝的歌。