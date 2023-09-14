Apple發表Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2，Apple 持續和Hermes 聯名合作推出更環保的系列表帶，本季Apple Watch Hermes 9 系列錶帶將標誌性元素與創新技術相結合。 織帶、針織和橡膠表帶展現了細緻的創意新作，讓最新的智慧手表增加最新的時尚元素。

全新 Hermes 系列表帶象徵品牌豐富的精湛材質與工藝歷史。推出2款全新編織錶帶，「Toile H」詮釋品牌經典格紋帆布，「Twill Jump」則是飽滿配色搭配強烈對比的細節。首款 Apple Watch 編織錶帶「Bridon」採用寬魚骨紋的手工編織，「Kilim」則是以適合運動的防水成型橡膠搭配蝴蝶扣。全新經典「Hermes 同心圓」的 Apple Watch 錶面，優雅襯托這4款風格錶帶。

APPLE WATCH HERMES 9系列45 mm銀色不銹鋼表殼，金色搭配米色，尼龍編織 Toile H 單圈表款， 4萬2400元。（Hermes提供／古明弘台北傳真）
APPLE WATCH HERMES 9系列45 mm銀色不銹鋼表殼，金色搭配米色，尼龍編織 Toile H 單圈表款， 4萬2400元。（Hermes提供／古明弘台北傳真）

Bridon表帶是Apple Watch首款針織錶帶，讓運動不受拘束，造型讓人想起馬術韁繩之美，這是愛馬仕美妙的標誌性元素。

APPLE WATCH HERMES 9系列41 mm銀色不銹鋼表殼，橘色搭配墨西哥粉色，尼龍編織 Twill Jump 單圈表款 4萬900元。（Hermes提供／古明弘台北傳真）
APPLE WATCH HERMES 9系列41 mm銀色不銹鋼表殼，橘色搭配墨西哥粉色，尼龍編織 Twill Jump 單圈表款 4萬900元。（Hermes提供／古明弘台北傳真）

Toile H與 Twill Jump表帶為標誌性的兩款表帶，以 Toile H 款式或 Twill Jump 的多款配色為特色，運用編織織帶的專業技藝為配戴者造型帶來優雅與個人風格。

APPLE WATCH HERMES 9系列Kilim錶帶有霧面卡其色、愛馬仕紅、海軍藍、橘色或黑色防水橡膠錶帶。圖為41 mm銀色不銹鋼表殼，橘色橡膠單圈折疊表釦表款 4萬900元。 （Hermes提供／古明弘台北傳真）
APPLE WATCH HERMES 9系列Kilim錶帶有霧面卡其色、愛馬仕紅、海軍藍、橘色或黑色防水橡膠錶帶。圖為41 mm銀色不銹鋼表殼，橘色橡膠單圈折疊表釦表款 4萬900元。 （Hermes提供／古明弘台北傳真）

Kilim表帶其交織出的H圖案是汲取自愛馬仕的珠寶，飾有霧面卡其色、愛馬仕紅、海軍藍、橘色或黑色防水橡膠表帶，將運動配件與製錶工藝融為一體。

Clou de selle 的小牛皮表帶是向愛馬仕的馬術精神致敬。（Herrmes提供／古明弘台北傳真）圖為45mm 銀色不銹鋼表殼，淺黃褐色Barénia小牛皮Clou de Selle單圈表款，5萬100 元。（Hermes提供／古明弘台北傳真）
Clou de selle 的小牛皮表帶是向愛馬仕的馬術精神致敬。（Herrmes提供／古明弘台北傳真）圖為45mm 銀色不銹鋼表殼，淺黃褐色Barénia小牛皮Clou de Selle單圈表款，5萬100 元。（Hermes提供／古明弘台北傳真）

雖然Apple表示不再使用皮革，但Hermes的Clou de selle 表帶象徵手腕上的經典傳承。Barenia 小牛皮錶帶是向愛馬仕根源於馬術的精神致敬，也是對品牌皮革專業技藝的歌。

放射狀的表盤設計，數字表盤是對Cape Cod表款美學的重新詮釋， 隨著時針的流逝，數字會亮起，就像夜幕降臨後引導船隻的星星一樣。 圖為APPLE WATCH HERMES 9系列，45mm銀色不銹鋼表殼，海軍藍色搭配愛馬仕紅色，尼龍編織Twill Jump單圈表款4萬2400。（Hermes提供／古明弘台北傳真）
放射狀的表盤設計，數字表盤是對Cape Cod表款美學的重新詮釋， 隨著時針的流逝，數字會亮起，就像夜幕降臨後引導船隻的星星一樣。 圖為APPLE WATCH HERMES 9系列，45mm銀色不銹鋼表殼，海軍藍色搭配愛馬仕紅色，尼龍編織Twill Jump單圈表款4萬2400。（Hermes提供／古明弘台北傳真）

iPhone 15 Pro鈦金屬4色奢華登場 藏1獨家功能
提高效率 Apple Watch S9將採用3D列印
降環境污染 蘋果將推碳中和版Apple Watch
#表帶 #錶帶 #Hermes #Apple #編織