許淑華專心聽縣府工務處說明平林溪流域每遭暴雨就會造成明善寺周邊護岸沖蝕掏空危險。南投縣政府提供

颱風接連來襲，大雨造成南投縣多處溪流周邊道路，房屋或橋梁土石坍塌，影響往來民眾出入安全，南投縣長許淑華14日會同水利署前往中寮鄉平林溪支流勘查，決定中央地方攜手治山防洪確保民眾安全；工程最快明年動工。

許淑華今天與水利署副署長林元朋一起前往中寮鄉，針對前陣子暴雨洪水溢堤，危及平林溪支流周邊竹仔坑住戶200多人安全，水利署當場允諾將優先核定2400萬元經費，縣長許淑華也同意配合約450萬元施工款，中央地方攜手，最快明年就施工，確保中寮鄉當地民眾安全。

工務處指出，中寮鄉義和村平林溪支流，行經明善寺附近，因地形陡峭，暴雨一來，易造成洪峰，下游排水宣洩不及，導致明善寺下方無名橋護岸損壞，基礎遭淘空，需要趕快改善。

許淑華與水利署副署長林元鵬、中寮鄉長廖宜賢、立委羅美玲、縣議員蔡銘軒、吳棋楠等人今天實地前往會勘，並聽取簡報後，縣府、水利署決定合力支持改善計畫，針對包括護岸改善40米、無名橋及引道整修等工程進行改善。

許淑華指出，往返明善寺的無名橋拓寬後，不僅信眾入山拜拜可以更安全，會車交通也可以得到改善，重要的是河道需保持暢通，對鄰近義和村200多戶居民才能發揮保護的作用，縣政府和中寮鄉公所會全力配合工程開展，提供中寮鄉親、遊客及更安全的環境。

許淑華說，中寮鄉義和村平常很多居民出入，平林溪也是主要排水系統，明善寺師父多次向縣府陳情，希望改善護岸，拓寬出入明善寺的無名橋，因這項改善工程估算約需2400多萬元，感謝羅美玲委員邀水利署及議員會勘，縣府會全力支持並配合。

該工程和排水、護岸有關，進行改善有助於整體安全，水利署副署長林元鵬感謝縣府願意負擔18％配合款，強調水利署會全力幫忙，1年內優先核定，預計明年即可施工趕辦。