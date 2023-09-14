颱風接連來襲，大雨造成南投縣多處溪流周邊道路，房屋或橋梁土石坍塌，影響往來民眾出入安全，南投縣長許淑華14日會同水利署前往中寮鄉平林溪支流勘查，決定中央地方攜手治山防洪確保民眾安全；工程最快明年動工。
許淑華今天與水利署副署長林元朋一起前往中寮鄉，針對前陣子暴雨洪水溢堤，危及平林溪支流周邊竹仔坑住戶200多人安全，水利署當場允諾將優先核定2400萬元經費，縣長許淑華也同意配合約450萬元施工款，中央地方攜手，最快明年就施工，確保中寮鄉當地民眾安全。
工務處指出，中寮鄉義和村平林溪支流，行經明善寺附近，因地形陡峭，暴雨一來，易造成洪峰，下游排水宣洩不及，導致明善寺下方無名橋護岸損壞，基礎遭淘空，需要趕快改善。
許淑華與水利署副署長林元鵬、中寮鄉長廖宜賢、立委羅美玲、縣議員蔡銘軒、吳棋楠等人今天實地前往會勘，並聽取簡報後，縣府、水利署決定合力支持改善計畫，針對包括護岸改善40米、無名橋及引道整修等工程進行改善。
許淑華指出，往返明善寺的無名橋拓寬後，不僅信眾入山拜拜可以更安全，會車交通也可以得到改善，重要的是河道需保持暢通，對鄰近義和村200多戶居民才能發揮保護的作用，縣政府和中寮鄉公所會全力配合工程開展，提供中寮鄉親、遊客及更安全的環境。
許淑華說，中寮鄉義和村平常很多居民出入，平林溪也是主要排水系統，明善寺師父多次向縣府陳情，希望改善護岸，拓寬出入明善寺的無名橋，因這項改善工程估算約需2400多萬元，感謝羅美玲委員邀水利署及議員會勘，縣府會全力支持並配合。
該工程和排水、護岸有關，進行改善有助於整體安全，水利署副署長林元鵬感謝縣府願意負擔18％配合款，強調水利署會全力幫忙，1年內優先核定，預計明年即可施工趕辦。
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