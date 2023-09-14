第四季季盤產品，鋼板(船板、A36/SS400、其他板)每公噸調漲1200元，棒線(低碳、中高碳、冷打、低合金)、冷軋鋼捲(製桶)調漲1000元，汽車料調漲500元，熱軋鋼板、鋼捲(中高碳、工具鋼)、冷軋鋼捲(中高碳、工具鋼)則持平，第四季盤價普遍上升。

自去年下半年以來，鋼鐵產業進入周期性低谷已持續一年，現今製造業去庫存已至最後階段。近來亞洲貨幣競相走貶，新台幣匯率近三個月貶值幅度達4%以上，推升鋼廠購料成本，加上煤鐵成本高漲，致使第四季亞洲主要鋼廠紛紛提漲鋼價以合理反映成本，鋼市浮現向上契機。本次盤價續採「順勢、合宜、穩健」之一貫訂價原則，適度提漲十月之月盤產品售價，合理反映原物料成本並接軌國際行情；第四季之季盤考量以季為周期，並審度下游不同產業需求環境差異，針對艱困行業輔以多元方案協助，分別予以適度調整。

歐美央行升息縮表抑制通膨，墊高融資成本降低企業投資與民間消費意願，影響終端需求，然隨升息步入尾聲，景氣展望逐漸回溫。依據經濟學人智庫(EIU)八月公布之預測顯示，2023年全球GDP成長率較七月估值上修0.1%至2.3%，其中，美國經濟溫和擴張，歐洲、日本持穩，全球製造業逐漸走出谷底。台灣經濟內溫外冷，政府推動刺激內需政策緩解出口衰退，並搭配延長大宗物資與能源減稅、擴大節能家電退稅等措施，以穩定國內物價並提振消費信心。主計總處預估今年第四季台灣經濟成長率可達5.59%，113年則優於今年(估1.61%)達3.32%。

全球鋼鐵需求於今年六、七月觸底，一度迎來復甦曙光，惟八月大陸爆發大規模房企債務危機，大陸當局為刺激疲弱房市，陸續祭出強力振興房市政策。美國八月份製造業生產指數恢復到擴張區，可望迎來補庫存需求，帶動鋼價反轉向上，第四季為歐美市場年底耶誕消費旺季，拉貨動能可期。

車用晶片短缺緩解，MarkLines統計全球今年前七月汽車產量累積5003萬輛，年增10%；台灣汽車市場需求熱絡，銷售量穩定成長，今年前八月累積銷量已達31.3萬輛，年增13.4%，車輛用鋼需求增溫。

鋼鐵供給方面，worldsteel統計今年一月至七月全球粗鋼產量約11億噸，同比減少0.1%，其中歐盟、北美及日本分別減少10.3%、3.5%與3.9%，顯示供應面縮減。大陸發布鋼鐵行業穩增長方案，推動粗鋼平控政策。為達成2022年10.18億噸平控目標，今年九月至十二月大陸每日粗鋼產量必須較八月調降17%至每日245.7萬噸，九月以後產量有望逐步下降。大陸鋼材社會庫存九月上旬降至1182萬噸，為今年以來相對低點；日本七月薄板三品庫存僅393萬噸，為近兩年來新低。

原物料行情方面，鐵礦砂價格自今年八月中旬每公噸約95美元低點走揚至122美元(漲幅約28%)，為近四月以來新高；冶金煤售價自七月低檔每公噸220~230美元攀升至約312美元(漲幅約39%)，煉鋼成本高漲，支撐鋼價欲小不易。歐洲鋼廠今年暑休後對薄板產品醞釀推漲每公噸50歐元(約54美元)；韓國浦項計畫調漲十月內銷熱軋出廠價每公噸5萬韓圜(約38美元)；大陸熱軋價格自今年五月底低點每公噸3532人民幣震盪回彈，逼近每公噸4000人民幣大關(漲幅約13.3%)，寶武、鞍本鋼廠十月份內銷薄板產品出廠價分別以漲盤開出，每公噸牌價上調50~100人民幣(約7~14美元)，另取消部分優惠措施後，實際漲幅高於前值，鋼價向上趨勢明顯。