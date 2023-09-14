行政院今(14日)宣布，自113年1月1日起，每月基本工資由新台幣26,400元調整至27,470元，調升1,070元，調幅約為4.05％，時薪則由176元調整至183元，調升7元。確定調升的日期曝光後，引發大批網友熱議，有人卻說「然後物價在漲」。

行政院長陳建仁今日於行政院會聽取勞動部「基本工資調整」報告後表示，預估有超過239萬名勞工受惠，這雖然是他任內首次核定基本工資，但卻是蔡英文總統自2016年上任後，連續第8年穩定調漲基本工資，達成年年調升基本工資的承諾，是政府最具代表性意義的重要勞動政策，也展現政府照顧基層勞工的決心。

消息曝光後，大批網友在《LINE TODAY》相關新聞報導底下留言，有將近700則討論，不少人直言、「那雞排從40變到120要找誰呢？」「選舉快到了」、「當八年總統調基本薪資八次，物價漲三倍，真是厲害的民進黨團」、「調薪完又開始物價上漲，這不是苦更多人？」「整個滿滿的無言，我們是小小餐飲業者，原物料上漲到都快沒有利潤了，員工也不敢多找，只能自己死撐，現在又要為了選舉搞這些有的沒的，唉⋯想頂讓還頂不出去」、「物價跟其他都跟著漲，不就等於有跟沒有一樣」、「選舉到了，畫個大餅加薪」、「那物價可以不要漲嗎」、「為了選舉？一堆人都沒受惠的爛政策，不如想辦法平抑物價」。