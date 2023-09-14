洪婦從今年7月起陸續匯款4次，甚至還本人到住所前取款2次，前後交付1080多萬元。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣1名洪姓婦人，透過YouTube廣告落入詐騙集團line的股市指南群組，前後匯款1000多萬，詐騙集團還教婦人到銀行匯款時一律要說「無可奉告，然後生氣走人，換別家銀行匯款」，直到婦人兒子驚覺不對，找朋友埋伏逮到車手並報警，警訊後依詐欺和《洗錢防制法》移送偵辦，後續將擴大偵查辦理。

詐騙集團還教婦人到銀行匯款時一律要說「無可奉告，然後生氣走人，換別家銀行匯款」。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

警方表示，洪婦今年6月看到YouTube股市投資股票獲利資訊，隨後透過廣告加入LINE群組，沒多久1名自稱投資助理陳女主動聯繫她，下載投顧公司App，從今年7月起陸續匯款4次，甚至還本人到住所前取款2次，前後交付1080多萬元。

直到洪婦的兒子驚覺不對，趁著洪婦與詐團約定本月12日晚上到住家交款時，找來蔡姓友人一起埋伏，順利抓到黃姓車手，並將其扭送到埤頭分駐所，警詢時還發現黃姓車手是未成年。

北斗警分局表示，詐騙集團手法不斷更新，此案值得注意的是，詐騙集團竟有「反反詐騙」的教戰手冊，指導洪婦面對行員關懷匯款用途時，要謊稱是「五金貿易用款」，還說如行員多問就回答「無可奉告」，然後生氣走人換別家銀行匯款，因此讓洪婦前後成功匯款4次。

北斗警分局分局長吳詠傑表示，洪婦的兒子陳男想到警方宣導詐騙集團會指派專人到府收款、匯款給個人，而非公司，因此主動出擊，保住母親僅存的積蓄200萬，警方再次呼籲民眾勿信保證獲利、穩賺不賠、利潤豐厚等話術，以免落入詐騙集團的假投資陷阱，有任何疑問可撥打165反詐騙電話或110詢問。