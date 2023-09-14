不只年輕人會冒痘痘，成年人也可能有痘痘的困擾。對此，龜山文學風澤中醫診所王昱琳表示，痘痘位置其實大有學問，並指出臉上5大長痘部位，包括額頭、鼻子、左臉頰、右臉頰及下巴，可能反映體內問題的警訊。其中，像是右臉頰長痘，通常跟呼吸道疾病有關；額頭長痘，或許有睡眠品質欠佳的情況。

王昱琳在臉書專頁「王昱琳中醫師。芋泥の秒懂中醫學。」發文指出，依照中醫理論，痘痘長在臉上各部位，可能反映著體內不同臟腑的問題，並列出下列5種分布位置：

1、額頭：通常代表有心火，若有熬夜、失眠、睡眠品質不佳的情況，都會造成心火過旺，所以要消額頭痘，一定要早點睡。

2、鼻子：就中醫觀點屬胃，吃太多燒烤、炸、辣等食物，易誘發胃火；腸胃功能不佳、消化不良者，也容易長鼻痘，很多酒糟鼻的人就屬於胃火類型。

3、左臉頰：左臉頰屬肝，跟情緒和壓力有關係，當壓力太大時，左臉頰很可能會產生毛囊炎。

4、右臉頰：右臉頰屬肺，跟呼吸道疾病有關；過敏體質，鼻過敏、氣喘都屬於肺熱者，也容易在右臉頰上長痘痘。

5、下巴：跟內分泌相關，包含婦科不健康，反覆感染發炎，或是月經不調者，下巴容易冒很多痘痘。此外，便秘太久也可能會導致下巴痘。

除此，王昱琳還提到，致痘的原因除了內因性外，其實外因性也很常見。她建議長痘的人，同時也要檢視自身生活習慣，通常可考量3個面向，包含化妝品、保養品、髮品是否含致痘成分；卸妝、清潔有沒有做確實；枕頭、寢具是否有定時更換、清潔。