坪林青年陳科廷成立「採集人共作室」，帶領在地師生一起進行田野採集、探索自然，研發出多元特色教案，長期投入坪林地方知識學累積，獲得新北市文化局青睞，補助青年社造全額15萬元獎勵。

新北市文化局表示，陳科廷與採集人團隊進行的「逝者如斯夫－坪林流域餐桌復刻與創新」計畫，透過洄溯料理、傳遞長輩過去與自然的生活智慧，促發學子認識與坪林生活密不可分的北勢溪流域，與環境永續發展的趨勢不謀而合。

文化局說，計畫善用社群共編，建構網路資料庫，將長期能量累積為開放平台，符合新北青年社造關心家鄉、社會創新的精神，因此受到評審委員青睞。

陳科廷帶領團隊進行田野訪查時發現，坪林除了茶以外，還有如溪魚、豆腐與水煮鹽漬豬肉、筍片香魚粥等特色家庭料理。

雖然長者記憶中有著黃瓜香氣的坪林原生洄游型香魚已難以看到，但計畫利用辦理主題工作坊，帶著學員體驗過往長輩常用的竹編魚筌捕魚、抓螃蟹，期盼藉此將長輩過往的生活文化保存下來。

談到為何會成立「採集人共作室」，陳科廷說，他本身就是坪林人，因曾到國外參加海島農技援助，加上他本身喜好採集，經驗衝撞興趣後，啟發他重新思考「何而為人」，並萌生與大自然共好共存、學習當個「現代好野人」的想法，才決定成立共作室，盼能藉此將環境永續帶入人口流失的家鄉坪林。

陳科廷說，他與團隊會持續將坪林地方知識學累積成特色教案，與學校合作活用，為新世代建立地方意識，並為在地創造豐富資源，期許未來能讓坪林流域餐桌文化傳承。