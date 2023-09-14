00929今年掛牌以來，以月配息、秒填息、8%殖利率三大魅力席捲台股市場。根據證交所資料顯示，台股原型ETF成交量，國泰永續高股息(00878)長期霸榜，8/9首度被00929反超之後至今(9/13)，總計26個交易日，00929成交量奪下榜首高達19個交易日。尤其近7個交易日，00929更狂熱，有6天成交量竄升至台股第一名。面對本次除息時換算配息率較高的00915、00918、00919 三檔高股息ETF，未顯憂色。投資人更以每日超過10萬張的第一名交易量表示對於月配息+穩配息的認同。

在買氣直升下，00929連兩周、周周規模長大百億元，目前規模狂飆至650億元，受益人數超過27萬人，國內ETF規模排名也因而再度洗牌，00929再打敗一名強敵富邦台50(006208)，晉級為全ETF市場十三阿哥、股票型ETF四哥，市場熱度爆棚，使得不少投資人直喊「00929剩我沒買嗎」，顯見其人氣之旺。

人氣竄升同時，00929股價也來到相對高點，已經上車的人雖然滿心歡喜，但掛牌以來含息報酬率已經超過16%，目前股價逼近18元，內心因而不斷上演該不該停利的小劇場；還沒有上車的人則是槌心懊惱，頻問還可以上車嗎？

以下實際來算算看，根據復華官網資料顯示(至9/12)，00929目前收益平準金為1.02元，估計明年六月除權息旺季之前，有機會維持每單位每個月配發0.11元，以高股息ETF年均配息率約5%~6%計算，22元~26.4元價位區間仍能考慮入手。

因此，若以長期存股、領息為目的者，00929目前股價不到18元，現在進場價格仍相對甜蜜；即使18.9元~20.3元區間買進，年化殖利率亦可達6.5%~7%，也在配息型商品平均水準之上，許多存股族打算繼續抱緊處理，有些人認為「放著一直滾吧！也許四年後，你會大獲全勝」、「可以長期持有，成長性不錯，月月配之後可能也會變成主流」；有些還沒上車的人則表示，「現在開始買進也不錯，不然隨著交易量越來越大，之後恐又會再漲更高」。

註：以每單位每個月配息0.11元計算。(表/中時新聞網整理)

由於00929即將於9/19除息，投資人可於9/18前買進或持有，即可參與此次除息；若不想擇時進場者，可至中信證、富邦證、國泰證、元富證、玉山證、兆豐證、統一證、凱基證、群益證、華南永昌證等十家券商申請00929定期定額存股服務。此外，網友們還分享，有的券商還提供台股定期定額智慧加減碼功能，申購的時候建議加上此設定，如果股價變化遇到大波動之時，系統會自動逢高調降、逢低加碼，十分方便。

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