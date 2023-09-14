賴佩霞以《人選之人》入圍金鐘獎迷你劇集女配角獎。（資料照）

第58屆金鐘獎14日揭曉入圍名單，今年台劇大爆發、競爭激烈，今天上午才宣布擔任郭台銘競選總統副手的賴佩霞，果真不負眾望，以政治幕僚職人劇《人選之人–造浪者》入圍迷你劇集女配角獎，該劇女主角王淨也將與《她和她的她》許瑋甯、《你的婚姻不是你的婚姻》單元《梅莉》、《聖筊》女主角夏于喬、孫可芳及《看海》的陸弈靜搶迷你劇視后，《人選之人》另一女主角、金馬金鐘雙影后謝盈萱則成為大遺珠。

迷你劇集（電視電影）男主角獎入圍名單。（翻攝金鐘獎TY頻道）

迷你劇集（電視電影）女主角獎入圍名單。（翻攝金鐘獎TY頻道）

迷你劇男主角方面，則由《你的婚姻不是你的婚姻–聖茭》劉冠廷、《你的婚姻不是你的婚姻–尾號1314》藍葦華、《額外旅程》莊凱勛、茁劇場《誰說媽媽像月亮》的勾峰、《她和她的她》李程彬搶迷你劇視帝。值得一提的是，在《人選之人》飾演文宣部主任陳家競備受觀眾喜愛的實力派演員黃健瑋，原本入圍呼聲極高，也疑似因捲入「＃MeToo」性騷風暴，而遭金鐘獎排除、榜上無名。

戲劇節目男主角獎競爭激烈。（翻攝金鐘獎TY頻道）

戲劇節目女主角獎競爭激烈。（翻攝金鐘獎TY頻道）

戲劇類男女主角獎項上則呈現激烈競爭的死亡之組態勢，《模仿犯》兩位男主角吳慷仁、姚淳耀「網內廝殺」，對決《台灣犯罪故事–生死困局》的李銘忠、《台灣犯罪故事–出軌》薛仕凌及《牛車來去》蔡昌憲；女主角獎項則由《村裡來了個暴走女外科》的蔡淑臻、《牛車來去》安心亞、《台北女子圖鑑》桂綸鎂、《台灣犯罪故事–出軌》林予晞、《我願意》的高慧君搶視后。

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