高雄市教育局推動「校園導護精進方案」，包括「提高導護志工誤餐費」與「補助導護委外人力」2項措施，保障學童通學安全。（高雄市教育局提供／崔正綱高雄傳真）

交通部設定每年9月為「交通安全月」，亦是新學年度的開始。高雄市教育局、交通局致力學童通學安全，今早前往左營區新上國小關心學童通學狀況。教育局長謝文斌指出，高市今年推動「校園導護精進方案」，包括「提高導護志工誤餐費」與「補助導護委外人力」2項措施，以補強、增進學校導護人力福利保障；另積極向中央、地方爭取預算，拚2024年內改善148校通學步道。

9月為交通安全月，也是新學年度的開始，謝文斌、交通局長張淑娟今天一早到左營區新上國小關心通學狀況，擔任「交安大使」宣導交通安全與協助學童過馬路。

謝文斌指出，高市府重視學生上放學安全，112學年推出「校園導護精進方案」，包括「提高導護志工誤餐費」與「補助導護委外人力」2項措施，以補強學校導護人力，增進導護工作保障與相關福利。

謝文斌表示，教育局鼓勵各校廣為招募導護志工，以協助校園交通導護工作，並依志願服務法第16條規定，發給國中小導護志工值勤誤餐費，每學期依學校班級數規模核算崗哨數、上課天數，編列志工誤餐費，將由原先每日40元提高至每日60元；另新增補助學校聘請上放學各1小時導護委外人力，國中小每校可聘用1名，並視學校規模與路口風險程度增列人力。

除了校園導護精進方案的推行，教育局指出，112年度爭取營建署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」經費補助，以及市府編列預算約2.5億元，預計2024年內改善市內高國中小共148校通學步道；另交通局持續於校園周邊路口檢討設置行人保護時相，並於學區範圍廣泛增設交通寧靜區及減速措施，積極打造安全、友善、優質、無礙的通學路網。

謝文斌指出，人本交通在校園的體現，除培養師生具備交通安全知能與守法意識，並積極建構安全的通學路網，透過人行環境的改善，以及上放學導護工作的落實，全面提升校園上放學用路安全，營造讓家長放心、學童安心的通學環境。