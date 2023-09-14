嘉義縣13日新增登革熱本土確診1例，民雄鄉21歲男性、具台南旅遊史。目前累計18例確診，擴大篩檢新增通報6人快篩陽性。國立中正大學衛生保健組也在13日臉書公告，該校出現1例登革熱個案， 因應登革熱疫情防治工作需要，預計14日下午依據嘉義縣衛生局通知配合環境噴藥化學防治事宜，以免發生本土性登革熱疫情，並維護校園相關人員健康。

中正大學衛生保健組13日臉書公告，該校出現1例登革熱個案，配合環境噴藥化學防治事宜，部分校區不開放。（圖片來源：翻攝自中正大學官網）

中正大學校方於13日下午公告，9月12日該校出現一例登革熱個案，因疫情防治工作需要，配合嘉義縣衛生局環境噴藥化學防治，語言中心9/14下午關閉，下午課程改線上上課； 圖書館9/14整日閉館，9/15上午閉館； 資訊處：9/14整日停課及關閉。消毒後須靜置1.5小時，再將門窗打開使空氣流通，人員始可進入；為避免藥物殘留接觸皮膚，建議接觸面(桌面、門把等)進行擦拭，消毒區域內食器務必清洗後方得使用。

中正大學校方除配合噴藥防治，也要求全校立即進行登革熱病媒蚊孳生源清除工作。（圖片來源：翻攝自中正大學官網）

校方並叮囑9月13日至10月10日期間，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、皮疹及腹瀉等登革熱感染疑似症狀，務必主動通報，以便安排篩檢、就醫及追蹤輔導。也請全校教職員工生立即進行登革熱病媒蚊孳生源清除工作，落實「巡、倒、清、刷」，將積水容器澈底清除。並在戶外活動時應做好防蚊措施，並居住在有紗門、紗窗的房舍，避免遭蚊蟲叮咬，降低病媒蚊疫情傳播的風險。

嘉義縣登革熱疫情目前累計18例確診，衛生局正嚴密監控中。（圖片來源：嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁表示，縣內目前累計18例確診，分別為梅山及竹崎鄉各5例、民雄鄉4例、大林鎮3例、太保市1例。12日擴大篩檢新增通報竹崎鄉4人，皆為附近100公尺內住家鄰居，另大林鎮快篩陽性2人與筍農工作有關，恐有群聚現象，衛生局正嚴密監控中。

嘉義縣衛生局加強登革熱防疫工作（圖片來源：嘉義縣政府提供）

嘉義縣衛生局長趙紋華提醒，民眾如出現發燒、筋骨痠痛、後眼窩痛等症狀應儘速就醫，詳細告知足跡活動史，不論醫療院所、醫護或病人本身，加強TOCC問診、善用NS1快篩快速診斷，及早發現才能降低隱藏期，爭取黃金介入時機，民眾也應主動進行家戶孳生源清除及配合化學噴藥，防堵人人有責。