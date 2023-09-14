文曄今日宣佈，已簽訂正式協議，以38億美元全現金收購Future Electronics Inc(Future)的100%股份。通過兩家高度互補的公司結合，預計會為包括客戶、供應商、員工和股東在內的所有利害關係人創造長期且永續的成長價值。

Future是一家總部位於加拿大的全球卓越電子元件通路商，截至2023年6月30日止六個月內的營業收入為29億美元，營業利益為2.28億美元，稅後淨利為1.84億美元。這家獲利穩定的私人公司營運遍及47個國家，擁有約5200名員工，提供客戶領先供應商的多元電子元件產品，及應用工程支持和完整的供應鏈服務。

文曄董事長及執行長鄭文宗表示，本交易對於文曄科技、Future及整體供應鏈生態系統具有重大轉型意義。Future擁有經驗豐富的管理團隊和優秀的員工，在產品種類、客戶覆蓋和全球佈局方面都與文曄高度互補。另外，文曄將邀請Future執行長Omar Baig先生在交易完成後加入文曄的董事會。

雙方合併後的公司將能為全球客戶提供不間斷的跨境服務，實現地域多元化以及提供全方位的產品、應用工程專 業以及卓越的物流管理服務。文曄能透過本交易，提供更完整的產品種類、更廣的客戶覆蓋範圍和豐富的市場情報，進一步提升供應鏈解決方案的實力，並有利於提升整體產業鏈韌性。此併購案交割後的第一個完整會計年度，文曄之每股盈餘預估將立即增加。

本次併購的核准和財務來源文曄技擬使用自有資金和星展銀行(DBS)提供的銀行融資貸款為此次交易資金來源，此交易已獲得文曄董事會以及Future董事會的一致核准，在獲得所需各國主管機關批准後，預計於2024年上半年完成交割。