本屆展覽聚焦「翱翔天際」、「探索宇宙」、「鞏固防衛」、「產業縱橫」等四大主題，展示航空、太空、國防、無人系統載具等產業尖端技術、創新產品和製造實力，展現國防航太產業「轉型-創新-結盟」三大亮點，串起軍民合作契機，展現台灣於航太及國防的雄厚產業實力。

今年的展覽吸引國內外知名大廠參展，包含航太工業龍頭漢翔(2634)，航空零配件製造及維修業者台灣摩迪高工、利安科技、長榮航太(2645)及亞洲航空，代理銷售軍事領域器材的永亮、秀育，軍警訓練系統大廠全球動力及柏煇，衛星元件大廠創未來、捷揚航電，地面設備大廠攸泰科技、鐳洋科技，自主研發製造運載火箭的陽明交通大學火箭研究中心，無人機研發大廠經緯航太、雷虎科技、中光電(5371)、台灣希望創新、田屋，以及擬真玩具槍製造商怪怪貿易等國內知名業者。國際參展商則包括全球前20大國防產業供應商Lockheed Martin、Northrop Grumman、L3Harris、Raytheon、BAE Systems等，還有全球最大的飛機發動機生產商GE Aerospace，航太供應鏈管理專家MoovinV等大廠。

此外，本屆展覽另一亮點-5大產業主題館，有萬眾矚目的國防館、航太公會籌組之航太產業館及由國家太空中心領航的台灣太空形象館，今年也首度邀請到亞洲無人機AI創新應用研發中心，以及中華民國玩具槍協會以專館展出會員廠商之各式最新研發成果與技術，呈現我國國防航太產業的多樣性和活力。而美國在台協會以及捷克台灣商會也首度以國家館方式參與展出。二年一次的航太國防展，在產業企業的熱情支持下，展覽規模創歷史新高，展覽內容尖端多元，呈現產業最新發展趨勢，更展現出我國提升「國防自主」能力、落實「全民國防」理念的決心。