台中吃貨們準備手刀預約，「饗賓」餐旅旗下Buffet品牌「饗食天堂」LaLaport台中店9月25日於LaLaport南館3樓開門迎客，9月16日開放訂位，喜歡吃Buffet的朋友，可要把握機會透過品牌APP線上即時訂位。為回饋台中鄉親，饗食天堂」與SUNMAI金色三麥合作，創市場先例，在Buffet餐廳推出免加價精釀啤酒無限暢飲，讓民眾痛快暢享美酒佳餚。

被譽為「國民Buffet」的「饗食天堂」，平日下午餐價698元，平日午、晚餐及假日午餐不含服務費千元有找，就能享用主廚現點現做上百道中、西、日各式異國料理。這次與SUNMAI金色三麥跨界合作，推出「晃晃白啤」精釀啤酒免加價無限暢飲，不僅創餐飲市場先例，該款啤酒也是SUNMAI金色三麥銷量第1名的酒款，4.5％酒精濃度搖曳著柔美果香，口感清涼俐落，享受美味的同時也能舒適地享受微醺。

「饗食天堂」LaLaport台中店占地超過400坪，設有376個座位，是台中最大分店，也是全台第二大。業者為打造愉悅多元的視覺饗宴，裝潢上特別融入「饗食小夥伴」品牌IP，穿梭在牆面與兒童餐區。

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