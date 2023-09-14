超思蛋爭議愈滾愈大，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天批評，農業部長陳吉仲在超思案中黑箱、謊言、護航不斷，已經彰顯陳不僅不適任農業部長，還是一個充滿謊言的政客，請陳吉仲負起政治責任，即刻下台。

邱臣遠表示，超思「超扯雞蛋篇」持續上演，為何獨厚超思公司進口超過六成、8814萬顆雞蛋的「黑箱疑雲」未解，近日卻再度發生幾近「核爆級」劇情，包括巴西蛋保存期限標示不實、過期販售，農業部官員公然說謊，拉業者串供等毫無下限的「超扯蛋」劇情。

邱臣遠說，超思蛋爭議爆發後，自陳吉仲以下全力護航，不僅沒有解決問題，更拉行政院長陳建仁及蔡英文總統背書，現在爭議卻持續擴大，到底誰該負責？全民都在看。

邱臣遠指出，針對超思最後一批進口蛋是5月底裝船、來台後卻標示9月製造、保存期限至10月5日，包存期限超過127天的離譜爭議，農業部畜牧司副司長李宜謙竟無視農業部公告「進口雞蛋冷藏保存效期為90天」的規定，公開護航說「巴西雞蛋有用食用蠟做噴膜處理，因此保存期限最長可達4個月（120天），完全沒有問題。」農業部食安規則朝令夕改，護航超思沒有下限。

邱臣遠說，更誇張的是，在食藥署查處台農公司涉違反食品安全衛生管理法後，台農蛋品公司立即坦承是依台灣雞蛋洗選模式，以洗選日為製造日＋1個月有效期，因此才會誤標效期。但該公司得知將被開罰4到400萬元以後，卻又趕快出來喊冤爆料，指出包括協助洗選進口蛋、販售都是農業部拜託要他幫忙，而之所以「認錯」更是因為農業部要他承擔下來！更爆料「巴西蛋有些塗蠟、有一些沒有塗蠟」。

邱臣遠也說，在超思爭議不斷之際，陳吉仲又再度被抓包公開說謊，針對他對外表示7月17日後不再進口巴西蛋，卻遭海關數據打臉，8月仍有57萬公斤巴西蛋進口。

邱臣遠痛批，陳吉仲從「雞蛋產銷」失調，到「進口雞蛋」控管不力，在超思案中黑箱、謊言、護航不斷，已經彰顯他不僅不適任農業部長，還是一個充滿謊言的政客，網路民意更有高達94％的民意要陳吉仲下台。

他呼籲政府應亡羊補牢，搶救食安，儘快盤點回收不符合規定的雞蛋，阻止流入市面；並檢討修正進口蛋相關法規與SOP。而陳吉仲已不適任農業部長，應儘快請辭負起政治責任，讓更適任的人來掌管農業事務，搶救台灣農業發展。