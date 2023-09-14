進口雞蛋風波持續延燒，洗選上架的標示日期錯誤惹議，有效期長達4個月、回溫再上市也引發食安疑慮。對此，一份最新的網路投票針對民眾都在哪裡買蛋一事進行調查，其中有44％網友選擇在傳統市場買散裝蛋，另外也有38％網友會在超市買洗選蛋。

近日進口雞蛋洗選上架的標示日期引發爭議，巴西雞蛋最晚是5月30日裝船，卻被踢爆幾天前還有巴西雞蛋在架上賣。台農蛋品12日發出聲明表示，巴西進口雞蛋確實誤標效期，已全面回收下架。

對此，YouTube頻道《東森新聞 CH51》昨（13）日發起網路投票，截至今下午3點半，有逾2.8萬人參與。針對「進口蛋問題連環爆，你都在哪裡買蛋？」一事調查，會在傳統市場買散裝蛋的網友佔了44％，選擇在超市買洗選蛋的網友則有38％，另外選擇這段時間忍住不吃的網友也有13％，其他則佔5％。

對此，有許多網友透露，「固定都在農會買蛋，農會的蛋都是台灣固定品牌養雞場的蛋，所以品質還不錯蠻穩定的」、「農會系統的優質蛋，價格不低但是品質好」；另外也有網友認為「直接跟養雞場買新鮮雞蛋」、「我都是買固定養雞場的新鮮雞蛋！價錢比較貴，但是很安心」、「我家的雞自己生的」、「鄰居鄉下老家有養雞，固定跟他們買好幾年了」。

此外也有網友表示，「我已經半年多不敢買了，進口蛋誰知道跑哪去了，就和萊豬一樣，自從進入台灣之後，我就不吃豬牛肉了」、「不吃雞蛋很久了身體清淨很多」；「上回全聯買的蛋10顆全部壞了」、「連洗選的都可以買到臭掉的蛋，近20年來沒遇過這種事 ，太扯了」。