國內逾半數民眾膽固醇過高。（鄭郁蓁攝）

健檢中心一項最新統計發現，國內50％民眾膽固醇過高，每2人中就有1人有高膽固醇問題。醫師提出最新的研究指出，過去大家都以為高密度脂蛋白就是好的膽固醇、低密度脂蛋白就是「壞」的膽固醇，其實兩者都重要，前者是清運車，後者是運輸車，真正的「壞心人」是sdLDL（小顆緊密低密度脂蛋白），才是造成動脈粥狀硬化的元兇。

聯安預防醫學機構聯安診所是分析2018年到2022年、一共2萬3173筆高階健檢的膽固醇數據，發現國人每2人中，就有1人有高膽固醇問題。

一般檢測膽固醇有四種：總膽固醇（標準值 ＜ 200 mg／dL）、三酸甘油脂（標準值 ＜ 150 mg／dL）、高密度脂蛋白（標準值男性 ＞ 40 mg／dL；女性 ＞ 50 mg／dL）、低密度脂蛋白（標準值 ＜ 130 mg／dL）。

聯安診所心臟血管內科主任施奕仲表示，一直以來大家都認為，高密度脂蛋白就是好的膽固醇、低密度脂蛋白就是壞的膽固醇；現今又以低密度脂蛋白（LDL）最受民眾關注，但其實兩者都各有其重要的功能，高密度脂蛋白擔任低密度脂蛋白的清運車，而低密度脂蛋白則擔任膽固醇的運輸車，對身體都很重要。

「膽固醇不應只看數值，更要在意的其實是品質」，施奕仲表示，膽固醇並非都是壞的，除了是荷爾蒙合成的重要成分外，更會幫助消化脂肪、構成身體結構組織如細胞膜等。因此，想了解心血管健康，除了看數值多寡，更重要的是檢查膽固醇的品質，找出真正造成動脈粥狀硬化的「壞人」，亦即sdLDL（小顆緊密低密度脂蛋白）！

施奕仲解釋，LDL如果是膽固醇的運輸車，sdLDL就是一台小型又不太工作運輸的車子，如果數量一多，不只膽固醇無人運送至身體所需的位置，還會在血管內皮層橫衝直撞，形成動脈粥狀硬化斑塊，造成血管的堵塞，因此，分析大數據就發現，有12％的民眾膽固醇LDL數值看似正常，但其實品質相當不佳，一樣有心血管堵塞危機。

46歲的黃先生便是典型的個案，平時熱愛馬拉賽運動，一向是朋友眼中的陽光健康型男，過往健檢的心血管檢查相關數值，包含總膽固醇、LDL、HDL的數值皆正常，所以一直以為自己心血管相當健康，今年健檢時經醫師評估從事高強度運動的他應加強篩檢膽固醇品質指標及頸動脈血管，沒想到一驗sdLDL數值竟高達42.2 mg／dL（男性標準值 ＜ 31.2 mg／dL），且頸動脈的血管內到處都有動脈粥狀硬化斑塊，若不及時治療，血管內可能形成血栓，是運動時猝死的高危人選。

要如何預防膽固醇過高的問題，醫師建議，生活中得落實「3E法則」：Eating（正確飲食）：遵循三多三避原則，多攝取富含不飽和脂肪酸的食物、多攝取富含抗氧化植化素的蔬果、多攝取富含高纖維質的食物，避免動物性飽和脂肪酸食物、避免反式脂肪食物、避免攝取精製糖份；Exercise（護心運動）：不同族群應選擇不同的運動方法，避免不當運動反而傷身；Examination（完整健診）：健康檢查時應視情況全面評估體內膽固醇狀況。