今晚鬼門關，最凶鬼月即將結束，一位家長在臉書表示，3歲兒子昨天突然指著她的肚子說「媽媽有小寶寶了，是弟弟我看得到！」原PO當場嚇瘋，驚呼「鬼故事，太可怕了！」網友看了全笑翻，「這個該說驚悚還是恭喜？」也有過來人分享類似經驗，曾被孩童說肚子裡有寶寶，結果真的懷孕了。

坊間流傳3歲以下小孩較敏感，能感應到孕婦肚子裡的生命，一名女網友在臉書「家有男孩崩潰日常」社團發文表示，現在農曆7月，3歲兒子昨天突然說「媽媽妳肚子裡面有小寶寶了，是弟弟我看得到。」讓已有一胎男孩的她當下嚇傻，驚呼「太可怕了」，形容根本是鬼故事。

許多網友看了都笑翻，「這個我要說驚悚還是恭喜」、「期待1個月後的續集」。原PO透露和老公確實想再生1胎，不過希望是女生。

也有其他網友分享類似經驗，「當初我兒子也說我肚子有妹妹，然後驗就有了」、「我侄子4歲多時跟我說我肚子裡面有弟弟，又加一句『是2個』，結果真的是雙胞胎弟弟！」