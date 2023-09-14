股價截至9月13日來到17.79元，今日(9/14)開盤又突破新高站上18.00元的高位，在基金規模成長部分，截至9月13日，已經成長了1239%，規模突破650億，僅花了95天，比老大哥00878快了將近7倍。不僅在市場上炙手可熱，更成了不少財經節目探討的對象，像是近期的⟪錢線百分百⟫就與專家探討它爆紅的秘密以及無論是存股族、高息族為何一定要「買爆它」的原因？

資料來源：證交所、Cmoney、各投信官網

⟪錢線百分百⟫節目專家先就它的表現來盤點，除了規模、受益人創新高外，還創下許多的「史上之最」，挾帶首檔股票月配息ETF的優勢，配合平滑配息策略，掛牌三個月以來每個月配息金額皆為0.11元，並且兩次填息時間都短的驚人。除此之外，攤開高股息三大王0056、00878和00929的績效來看，00929不僅遠勝大盤，更超過兩大哥。

不僅受益人數成長16倍，突破27萬人，8月淨申購金額達233億，奪下全ETF之冠，在息利雙收的丰采之下，它用黑馬之姿，越級打怪成功，同時也增添投資人的信心。

資料來源:CMoney

00929遇強則強、遇弱也強 關鍵在「成分股」

專家也指出，從K線圖來看，股價持續走穩上揚，而且從中可以發現，00929價格比大盤來得更強，關鍵在於「成分股」，專家指出，00929成分股中，並沒有單一個股持股比例過高的問題，其次，雖然以科技股佔大多數卻很多元化，包含：近期表現優異的IC設計與獲利佳的電子類股都涵蓋於其中，從K線圖會發現，AI相關個股在漲的時候，它也跟著走高，但AI相關個股走下坡時，它不僅不受影響，反而還持續創高。

資料來源:臺灣指數公司

00929選股邏輯強調「三低二高」是關鍵，首先將過去一年「低波動」的股票剔除，其次為「低本益比」：將過去5年與近3個月的本益比差距最低的前10名剔除，最後則是「低股息變異性」：將近5年現金股利變異係數最大的前10%個股剔除，且為了實現優質高息，選擇「高現金股利」以及剔除近3年平均殖利率低於10%、「高ROE」連續3年ROE >0的相關個股。

這是第三代的選股邏輯，改良了前兩代的缺點，更加注意基本面的篩選，以實際績效數字表現出對投資人的承諾。

資料來源:MoneyDJ

存股族、高息族看這邊 選股三大指標必懂！

專家認為，無論是存股族、高息族在選擇高股息ETF標的物時，有三大觀察重點：

一、 排除景氣循環高的，由於台股現階段趨勢不明朗的狀況，排除股利變異過高的個股，這是能夠避開台股下跌波動最好的方式。

二、 現在很多ETF都有收益平準金的制度，避免後進投資人將股息稀釋掉。

三、 最重要的是不頻繁的周轉，意思是換股次數低，並且穩定配息。

許多投資人也很在意，目前位居高位的00929到底要除息前買，還是除息後買？專家認為，由過往的填息狀況來看，填息機率高的情況下，除息前買進，會是比較好的策略。

綜合來說，00929是一檔可以長期持有，且隨著科技業蓬勃成長有機會再向上攀升的標的，透過長期定期定額加上複利的效果，經計算以百張為基本目標試算一個月只要存一張，依其追蹤指數過去5年平均配息率估算領息再滾入，第七年有機會累積超過百張，加上年終獎金的挹注，目標年存20張也可望達成。

目前中信證、富邦證、國泰證、元富證、玉山證、兆豐證、統一證、凱基證、群益證、華南永昌證等十家券商均有提供00929定期定額存股服務。總之，若是以每個月領息為目標者，務必要掌握《三存定律》：「無論金額大小都要定期存」、「無論年紀大小都可以跟著台灣的發展長期存」、「無論領息金額高低都要領到就存」，終能享有不錯的資產累積效果。

(文／林亞樺撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。