枋寮警分局查獲曾姓男子疑為主揪人，涉嫌以網路通訊軟體號召不特定人士飆車，全案查扣6輛涉案車、偽造車牌等。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

枋寮警分局查獲曾姓男子疑為主揪人，涉嫌以網路通訊軟體號召不特定人士飆車，全案查扣6輛涉案車、偽造車牌等。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

枋寮警分局查獲曾姓男子疑為主揪人，涉嫌以網路通訊軟體號召不特定人士飆車，全案查扣6輛涉案車、偽造車牌等。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

今年暑假期間，屏東東港、潮州、枋寮等鄉鎮接連出現飆車族蹤影，對此，警方除加強取締外也循線追查涉案人，當中枋寮警分局查獲曾姓男子疑為主揪人，涉嫌以網路通訊軟體號召不特定人士飆車，全案查扣6輛涉案車、偽造車牌等，此外還在曾住家起獲k他命，曾等7嫌訊後依公共危險、偽造文書、毒品等罪嫌送辦。

枋寮警分局指出，曾姓男子涉嫌以網路通訊軟體號召不特定人士，利用假日深夜段選定屏東縣內、東港鎮、潮州鎮及枋寮鄉等道路筆直的省道、來回競速飆車，該行為嚴重影響社會秩序安寧，危害民眾生命安全。

枋寮警分局查獲曾姓男子疑為主揪人，涉嫌以網路通訊軟體號召不特定人士飆車，全案查扣6輛涉案車、偽造車牌等。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

警方調查，曾嫌等人利用變造車牌或安裝其他器具的方式，遮掩真實車牌逃避警方查緝，案經報請屏東地檢署申請搜索票後，將曾嫌等人緝捕到案，並查扣6輛涉案車、偽造號牌、行車紀錄器等物證。

此外，警方前往徐嫌住處執行搜索時，還查獲吸食器及第三級毒品k他命，警方說，全案訊後依涉嫌公共危險罪、偽造特種文書罪及違反毒品危害防制條例等罪嫌，將曾嫌等7人移送屏東地檢署偵辦。

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