歐洲環保署（European Environment Agency）今天表示，幾乎所有歐洲人體內，都發現用於食品包裝、會擾亂荷爾蒙的雙酚A（BPA），可能帶來健康風險。

歐洲環保署在新報告中寫道：「近期的展望2020（Horizon 2020）研究計畫HBM4EU，測量歐洲人體內的化學物質，並在來自11個歐洲國家的92%成人受試者尿液中，檢測到雙酚A。」

位於丹麥哥本哈根的歐洲環保署表示，在所研究的11 個國家中，體內雙酚A超過建議值的參與者比例，介於71%至100%。

建議值是由歐洲食品安全局（EFSA）在4月訂定。

歐洲食品安全局當時將雙酚A的每日耐受量（TDI）大幅下修，從原本的百萬分之4公克，大砍到百億分之2公克，比過去的標準嚴格2萬倍。

雙酚A曾用於奶瓶，但10年前歐美等國禁止使用於奶瓶，如今仍用於部分食品和飲料包裝，意味多數人仍可能在飲食時暴露於風險中。

研究人員表示，雙酚A與擾亂荷爾蒙的多種疾病有關，例如乳癌和不孕。

法國是這份研究中唯一完全禁用雙酚A的國家。