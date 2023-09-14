依照縣府3方通報獎勵機制，主動至醫療院所就醫，經採血檢驗，研判證實確診登革熱，民眾、醫療院所及醫事人員每人各別獲通報獎金500元等值禮券。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣又接獲通報NS1快篩陽1例，太保市41歲男性因工作地在朴子市，今縣府與太保、朴子兩市公所已針對個案住家及足跡處周圍100公尺，啟動動員疫調衛教、孳生源清除，衛生局仍大力呼籲，民眾如有症狀及疫區活動史，應主動至醫療院所就醫，經篩檢證實確診，依嘉義縣3方通報獎勵機制，可獲獎金500元。

嘉縣目前累計本土登革熱確診18例，分別為梅山及竹崎鄉各5例、民雄鄉4例、大林鎮3例、太保市1例，昨接獲通報NS1快篩陽的41歲男性有台南疫區足跡，今啟動病媒蚊孳生源密度調查、孳生源清除及逐戶衛教後，已安排明天15日進行化學防治。

衛生局長趙紋華提醒，民眾如出現發燒、筋骨痠痛、後眼窩痛等症狀，應盡速就醫，依照縣府3方通報獎勵機制，主動至醫療院所就醫，經採血檢驗，研判證實確診登革熱，民眾、醫療院所及醫事人員每人各別獲通報獎金500元等值禮券，請有疫區活動史且已有症狀者主動通報，以利及時介入防疫。

趙紋華提醒，近日山區午後仍有雨，民眾應主動清除家戶孳生源及配合化學噴藥，共同守護家園，另嘉義縣有71家NS1快篩試劑合約院所，呼籲醫療院所落實TOCC問診、善用NS1快篩快速診斷，及早發現才能降低疾病隱藏期，爭取黃金介入時機，若不慎確診盡量家休養減少外出，杜絕疫情蔓延。