民進黨台北市議員陳怡君14日表示，基泰大直工地東側的住宅，民眾返家後發現也出現多處明顯鄰損，包含天花板、樓梯、牆壁龜裂等狀況。（陳怡君辦公室提供／丁上程台北傳真）

國民黨台北市議員柳采葳14日表示，坍塌戶日前在返家拿東西時，發現室內多處積水，希望北市府能夠予以協助。（柳采葳辦公室提供／丁上程台北傳真）

國民黨台北市議員柳采葳14日表示，坍塌戶日前在返家拿東西時，發現室內多處積水，希望北市府能夠予以協助。（柳采葳辦公室提供／丁上程台北傳真）

台北市大直民宅塌陷工安事故後，非塌陷戶近日都紛紛返家。不過事發當下與塌陷戶同樣被列為危險戶、位在基泰大直工地東側的住宅，住戶返家後發現有明顯鄰損，卻領不到基泰建設的補助；至於坍塌戶開放返家拿東西後，卻發現自家地下室都是積水，擔心是周圍地下水滲入。對此副市長李四川表示，後續會請專業技師配合住戶的時間，逐戶來進行鑑定，一定會確保住戶安全；積水的部分會請技師了解，並出動抽水機具抽乾，再讓民眾回去拿東西。

台北市政府13日晚間首度召開塌陷戶安置補助說明會，不過現場也有數戶非塌陷戶到場抗議，表示事發時，與塌陷戶一同被列為危險戶的工地東側住宅，返家後發現自家天花板、樓梯、地面磁磚龜裂，甚至連家中的房門都因為牆體微變形而關不太上。住戶質疑，明明有明顯的鄰損狀況，卻無法獲得基泰的補助款。

民進黨台北市議員陳怡君表示，許多附近住戶擔心，市府將請結構技師來幫他們檢測屋況後，又會大事化小、粉飾太平，重演兩個月前「無鄰損公文」的官商相護，周遭受鄰損的住戶也呼籲市府在求償及補償及更新的政策部分，不能忘記他們。

國民黨台北市議員柳彩葳則指出，日前北市府開放坍塌戶返家拿取物品，不過1樓的住戶返家後，卻發現家中疑似地下水滲入，導致室內淹水，不僅泡水物品無法搶救，未泡水的東西也因淹水緣故很難搬出，住戶也盼望市府能夠給予更多返家的時間與次數。

對此台北市副市長李四川14日上午前往大直現場視察。針對附近住戶鄰損問題，李四川表示，明日起會請公會的技師到現場做鑑定，會逐戶配合住戶的時間來做鑑定。至於室內滲水、淹水的部分，明天會找技師去了解；受災戶家中的積水，初判一開始在搶災灌進去的水，今天會把水整個抽乾，讓住戶要回去拿東西可以拿。